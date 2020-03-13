ИГОРЬ РУДЕНЯ: ЧЕТЫРЕ ГОДА ПЕРЕМЕН



Четыре года назад, 2 марта 2016 года, Президент Владимир Путин назначил Игоря Руденю исполняющим обязанности губернатора Тверской области. Глава государства в разговоре с новым руководителем Верхневолжья отметил, что в регионе «есть много сфер, где точно совершенно можно добиваться успеха». Это был сигнал всем жителям Тверской области: в социально-экономической сфере наступают перемены.

Если оглянуться и вспомнить, как мы жили четыре года назад, сравнить то время и день сегодняшний, то становится очевидным, что перемены происходят разительные. Они коснулись и экономики, и социальной сферы. За это время почти в два раза, с 82 до 47,3 процента, сократилась долговая нагрузка областного бюджета, а сэкономленные средства направлены на дополнительные меры социальной поддержки и привлечение инвесторов. Существенно возросли доходы региональной казны. Это позволило по-новому взглянуть на то, как должна жить и развиваться область. От порочной практики «латания дыр» во всех сферах мы стали последовательно переходить к системному решению задач в сельском хозяйстве, промышленности, туризме, малом и среднем бизнесе и даже в коммунальной сфере, к которой, будто к «черной дыре», боялись подступиться в предыдущие годы.

Особое внимание губернатор Игорь Руденя уделяет развитию территорий. Облегчены условия участия муниципалитетов в областных программах. Увеличены межбюджетные трансферты территориям из региональной казны. Глава региона неоднократно подчеркивал: область готова оказывать всестороннюю помощь районам, муниципальным и городским округам, сельским поселениям. Важно, чтобы жители были инициативными, а власть на местах – неравнодушной и готовой нести ответственность за результат.

В регионе начали строиться новые школы и детские сады, стала оживать программа газификации, на карте Верхневолжья появились нитки автотрасс, отремонтированных по современным стандартам. С каждым годом километраж качественных дорог становится больше. Растет финансирование дорожных работ. Теперь это направление усилено возможностями национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Расширились возможности Программы поддержки местных инициатив. Активно ведется благоустройство дворов и общественных пространств – парков, бульваров и набережных. Первой в стране Тверская область перешла на цифровое телевидение, одной из первых начала наведение порядка в электросетях, взяла под контроль государства такие критически важные сферы, как водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами.

Восстановление устойчивости в экономике, мобилизация внутренних ресурсов региона и создание новых мер поддержки инвесторов – вопросы, которыми региональное правительство под руководством Игоря Рудени занималось все это время, – позволили создать базу и подойти к решению главной задачи – задачи народосбережения, улучшения демографических показателей. В последние годы по инициативе Игоря Рудени в дополнение к федеральным введены беспрецедентные региональные меры социальной поддержки молодых семей и семей с детьми. Все они – от подарков новорожденным до погашения ипотеки и приобретения семейного автомобиля – направлены на то, чтобы крепли семейные ценности, чтобы каждый житель Верхневолжья чувствовал: он нужен своей малой родине.

Почему этого не было раньше и почему вдруг стало получаться сегодня? Во многом это заслуга Игоря Рудени, который, являясь членом команды Владимира Путина, реализует в Тверской области федеральную политику по повышению качества жизни. На посту губернатора он постоянно задействует свои связи в Москве для продвижения интересов Верхневолжья, привлечения средств в экономику и социальную сферу. Его высокая требовательность к подчиненным, нацеленность на результат, а также умение слушать и слышать людей стали катализатором для серьезных перемен.

Наверное, и мы с вами за это время стали немного другими. Почувствовали, что долгожданные улучшения в жизни, о которых прежде только мечтали за кухонными разговорами, все-таки возможны. Видим, что и в Тверской области может быть долговечный столичный асфальт, появляются «школы будущего», наводится порядок в ЖКХ и многих других сферах. К хорошему привыкаешь быстро, поэтому мы становимся более требовательными и инициативными. Так и должно быть, ведь стремление сделать жизнь вокруг лучше для себя и своих детей – проявление патриотизма. По словам Президента Владимира Путина, это и есть наша государственная идеология. Четыре года губернаторства Игоря Рудени помогли нам сделать более осязаемой эту простую истину.

Галина АКСЕНОВА,

председатель районного совета ветеранов:



- С того самого момента, когда Игорь Михайлович Руденя познакомился с работой нашего совета ветеранов, прошло четыре года. Тогда, напомню, он встретился с нашим почетным председателем совета, ветераном Великой Отечественной войны, полным кавалером ордена Славы, Почетным жителем Тверской области Иваном Андреевичем Рулевым. Игорь Михайлович живо интересовался всеми аспектами нашей работы: как у нас устроена структура, какие мы выполняем задачи, какие мероприятия проводим, какое количество ветеранов охватываем своей работой и как мы осуществляем обратную связь с ними.

Мы рассказали, что вовлекаем ветеранов-пенсионеров в общественно-политическую деятельность, нацеливаем их на воспитание подрастающего поколения и приобщение молодежи к здоровому образу жизни, воспитанию в ней чувства гражданского долга и патриотизма, передачи своих лучших традиций. За эти годы изменился сам подход областной власти к ветеранскому движению: впервые за более чем 30 лет выделялись средства, на которые, в частности, издан сборник-справочник «Эстафета поколений» в рамках социального проекта «Активный возраст - наше наследие».

Он очень помогает нам в работе, связывает ветеранские организации в городах и районах. Благодаря чуткому отношению губернатора к проблемам ветеранов, у Тверского областного совета ветеранов появилась возможность организовать многочисленные поездки ветеранских организаций в гости друг к другу для обмена опытом. С Игоря Михайловича берут примеры и в муниципалитетах, где стали относиться к нуждам ветеранских организаций более внимательно и ответственно: как со стороны администраций, так и со стороны депутатов.

Александр СЛЕПЫШЕВ, заместитель главы

администрации Конаковского района по развитию:



- Конаковский район является флагманом Тверской области и форпостом, въездными воротами со стороны столицы, через нас проходит федеральная трасса «Москва - Санкт-Петербург». Поэтому к нам и отношение особое. Довольно долгое время наш район, который занимает такую выгодную позицию, славился своими рекреационными возможностями: на территории располагается Иваньковское водохранилище – широкая пойма великой русской реки Волги, обрамленное лесными массивами. Московское море, как его стали называть, сразу стало излюбленным местом отдыха для многих, преимущественно, для жителей столичного региона. Поэтому несколько лет назад был взят вектор на развитие туристическо-рекреационной отрасли. В районе есть как серьезные туристические комплексы мирового класса, так и небольшие и уютные туристические объекты, отрасль старается давать услуги для людей с различным уровнем доходов.

Положительное отношение губернатора к развитию туризма в регионе всегда оставалось неизменным, и к Конаковскому району как к жемчужине Верхневолжья он всегда относился и относится с особым вниманием. У нас практически единственная в России работающая особая экономическая зона «Завидово» c миллиардными частными инвестициями.

Благодаря поддержке губернатора, в Конаковском районе за последние несколько лет кардинально улучшилось состояние дорожной сети. Без преувеличения можно сказать, что таких хороших дорог у нас никогда не было.

Наши начинания в области развития событийного туризма, такие, как «Верещагин СЫР-Fest», были поддержаны на уровне министерства туризма Тверской области, поддерживаются и различные другие мероприятия федерального масштаба, такие, как «Народная рыбалка», чемпионат России по вертолетному спорту и многие другие. Развитие такой экономической отрасли, как туризм, позволит создавать большое число рабочих мест, увеличит поступления в бюджет, что для района, являющегося транзитным, с неизбежной в таких случаях маятниковой трудовой миграцией, может стать хорошим выходом из ситуации, когда с сокращением промышленного производства сократилось и число рабочих мест.

Будущее Конаковского района – за туризмом.