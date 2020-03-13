В преддверии Международного женского дня активисты из молодежного центра «Иволга», ВОД «Волонтеры Победы» и «Молодая гвардия» Конаковского района поздравили с праздником ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Валентину Михайловну Петрову.

Как принято, гости пришли не с пустыми руками, руководитель местного отделения «Молодая гвардия» Владислав Жидких вручил Валентине Михайловне букет тюльпанов и торт к чаю, а также гости в рамках акции «Письмо Победы» передали ветерану поздравительную открытку от ученицы 1 класса.

Несмотря на годы, Валентина Михайловна очень подробно описывала жизнь во время войны. Женщина родилась 26 января 1928 года в деревне Шетаково Завидовского района Калининской области. В 12 лет она встретила войну в деревне Демидово. Валентина Михайловна рассказала гостям, как ее семья пережила войну, с какими трудностями им пришлось столкнуться.

Еще до войны в 1936 году умерла мама Валентины Михайловны, и в семье осталось шестеро детей от 5 до 15 лет. В школу приходилось ходить пешком за несколько километров.

В 1940 году, еще до войны в д. Шетаково, у семьи Валентины Михайловны сгорел дом, и в 1941 году они переехали в новый дом в деревне Демидово.

Больше всего ребят поразил тот момент, когда Валентина Михайловна рассказала эпизод о встрече с фашистом. Из деревни Шетаково, куда красноармейцы в начале войны отправили семью Валентины Михайловны, пришлось вернуться в деревню Демидово, где их дом уже заняли немцы. Семья Валентины Михайловны была вынуждена поселиться в соседнем доме, но страшный голод подтолкнул маленькую Валю отправиться в отчий дом: «… я открываю подпол, где картошка лежит, шнырк туда, набрала узелок, а следом мама идет с остальными ребятишками, я ее не родная дочь, но звала ее мамой.

Я картошки набрала, вылезаю, немец-то и вскочил в панике, автомат взял и ко мне в подпол, наставил этот автомат на меня. Мама и все дети закричали. Как вот он не нажал на курок, не знаю, наверное, боженька есть, и он автомат опустил, сам оробел…».

Когда немец отступил, Валентина Михайловна пошла работать на швейную фабрику, шила одежду для рядового и командирского состава – гимнастерки, погоны, пилотки, стегали телогрейки, ватные брюки, рукавицы с 1 пальцем (чтобы стрелять), маскхалаты.

В самом конце беседы ребята спросили, как же встретила Валентина Михайловна победу?

- Идем мы в утреннюю смену к 6 часам, музыка играет по Новой улице и почему то, хоть и май, но сирень уже была. Пришли в швейную, а нам бригадир тетя Шура Зубкова и говорит: «Девчонки –победа! Объявили победу от советского информбюро»… И как мы с Дунькой и Маруськой Захаровой бежали вприпрыжку 6 километров, не шли, а бежали бегом от радости!».

На протяжении всей беседы Валентина Михайловна поражалась, как же в таких тяжелых условиях устоял Советский Союз.

Трехчасовая беседа с тружеником тыла Валентиной Михайловной Петровой прошла на одном дыхании.

Здоровья вам, Валентина Михайловна! И долгих лет жизни!

Организаторы встречи выражают благодарность ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Конаковского района и лично Галине Владимировне Пиуновской – специалисту по социальной работе, участникам волонтерского общественного движения «Волонтеры Победы» в лице Ирины Карповой.

«Сегодняшние ребята – последнее молодое поколение, которое из первых уст узнает о подвигах советского народа, совершенных в годы Великой Отечественной войны и которое лично общается с героями. Эту память нужно беречь, хранить, чтобы потом передать детям и внукам.

Владислав ЖИДКИХ,

и.о. руководителя

Конаковского отделения «Молодая гвардия».

Фото И. Карповой.