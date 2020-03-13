«СЕВЕРЯНОЧКА» И «ЗЛАТ ВЕНЕЦ» НА МОСКОВСКОЙ СЦЕНЕ

3 марта в московском концертном зале «Зарядье» состоялось открытие VI Фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София -2020». Ежегодно участие в нём принимают десятки тысяч жителей малых городов и сельских поселений.

С приветственным словом к участникам обратился председатель Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Алексей Майоров, который зачитал обращение председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко. Отмечено, что проведение фестиваля проходит по инициативе Благотворительного фонда «Возрождение культуры и традиций малых городов Руси», способствует формированию единого культурного пространства, сохранению духовного наследия России, культурно-исторической самобытности народа, появлению новых ярких имен.

Фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София-2020» состоит из 3 этапов. Основной этап - это конкурсная программа фестиваля, приуроченная к празднованию дня крещения Руси, в которой участвуют около 70 народных творческих коллективов из малых городов и сельских поселений. Проходит он на территории храма Софии Премудрости Божий в Средних Садовниках, на Софийской набережной Москва-реки, напротив Московского Кремля.

Стартовый этап фестиваля - это его открытие, на которое пригласили коллективы ансамбля «Северяночка» (ветераны Кольской АЭС, руководитель Елена Кривошеева) и ансамбля «Злат венец» (руководитель Светлана Панкова). С большой сцены концертного зала «Зарядье» ведущая заслуженная артистка России Галина Власенок объявила, что в зале присутствуют творческие коллективы из Тверской области, из города Конаково, участники четвертого и пятого фестивалей, его дипломанты. Очень приятны были аплодисменты зала.

Вниманию зрителей был представлен концерт народного артиста Росси, солиста Государственного академического Большого театра России Владимира Маторина. В его исполнении прозвучали арии из оперы «Садко», «Князь Игорь», «Борис Годунов», «Песня о блохе», русские народные песни, романсы. Выступили и молодые дарования Большого театра, победители международных конкурсов Алина Черташ, Анастасия Матвеева и Ирина Шабарова, а также муниципальный камерный хор «Распев» из города Владимир под руководством Натальи Колесниковой.

Весь вечер на сцене находился Президентский оркестр РФ (художественный руководитель Вера Крылова, дирижер Дмитрий Барсуков), который исполнял оркестровые произведения и аккомпанировал солистам. Каждое выступление сопровождалось бурными аплодисментами, все исполнялось на высочайшем уровне.

Заключительный этап предусматривает проведение благотворительных концертов в регионах участников фестиваля в малых городах и селах, это еще один стимул для участия и победы в конкурсе - заслуженное признание на своей малой родине.

Впереди у наших творческих коллективов большие планы по участию в фестивалях районного и областного масштаба, а затем поездка на фестиваль «София-2020».

В этот день, помимо концерта, коллективу ансамбля «Северяночка» удалось побывать в океанариуме и посмотреть фильм в кинотеатре. Возвращались с отличным настроением, ведь послушать концерт с участием таких артистов - настоящий праздник.

Татьяна БОКОВА,

заместитель председателя районного совета ветеранов.