Всемирный день прав потребителей проводится ежегодно 15 марта начиная с 1983 года, а с 1994 года широко отмечается и в Российской Федерации.

Его тематику по сложившейся традиции определяет Международная Федерация потребительских организаций (Consumers International - CI), и в 2020 году он проходит под девизом «Рациональный потребитель» («The Sustainable Consumer»). Этот девиз призывает обратить внимание на проблемы чрезмерного производства и нерационального потребления, что влечет за собой глобальное изменение климата, ухудшение состояния окружающей среды, приводит к утрате уникальных природных объектов.

Немаловажно, что обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства уже является одной из целей устойчивого развития (ЦУР), принятых государствами - членами Организации Объединенных Наций в 2015 году в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

По подсчетам ООН, около 1 миллиона пластиковых бутылок продается по всему миру ежеминутно, а в 2018 году произведено 24,2 миллиарда пар обуви, при производстве которой используется несколько видов пластика и других материалов, которые практически не перерабатываются. В рамках глобального потребления отмечается, что производство продуктов питания связано с высоким энергопотреблением, вырубкой лесов, увеличением выбросов парниковых газов и чрезмерным использованием воды. 60 процентов пластика, большая часть которого поступает из пищевой промышленности, попадает на свалки или в окружающую среду.

Рациональное потребление направлено на повышение эффективности использования ресурсов и развитие справедливой торговли при одновременном снижении уровня бедности и предоставлении каждому возможности иметь хорошее качество жизни, доступ к еде, воде, энергии, медицине и многим другим благам.

Для вовлечения потребителей в мероприятия, направленные на развитие навыков рационального потребления и достижение иных общественно значимых целей устойчивого развития, при поддержке ООН было создано мобильное приложение «ЦУР в действии».

Предстоящий Всемирный день прав потребителей будет хорошим поводом еще раз обратить внимание потребителей, что их выбор потребителей способен повлиять на повсеместное внедрение бережливых подходов к производству товаров и услуг.

13 марта, с 10 до 15 часов в кабинете территориального отдела управления Роспотребнадзора по Тверской области в Конаковском районе по адресу: г. Конаково, ул. Учебная, 4, и по телефону (48242) 4-25-74 будут проводиться мероприятия, посвященные Всемирному дню прав потребителей: консультирование граждан, разъяснение актуальных аспектов законодательства в сфере защиты прав потребителей, оказание практической помощи потребителям.

Р. Семенов, начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Тверской области в Конаковском районе.