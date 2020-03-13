Природоохранная прокуратура информирует

ВЫЯВЛЕНА НЕЗАКОННАЯ СВАЛКА



Тверской межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе рейдового обследования на выезде из города Конаково по Белавинской улице выявлена незаконная свалка отходов древесно-кустарниковой растительности и лома железобетонных изделий на площади не менее 50 кв. м.

По результатам проверки природоохранной прокуратурой внесено представление об устранении нарушений закона, по которому в январе-феврале 2020 года в МБУ «Коммунальное хозяйство муниципального образование городское поселение город Конаково» полностью ликвидировало свалку и установило сооружение, препятствующее проникновению на участок транспорта.