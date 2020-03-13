Природоохранная прокуратура информирует

posted by admin on пт, 03/13/2020 - 09:29

ВЫЯВЛЕНА НЕЗАКОННАЯ СВАЛКА


Тверской межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе рейдового обследования на выезде из города Конаково по Белавинской улице выявлена незаконная свалка отходов древесно-кустарниковой растительности и лома железобетонных изделий на площади не менее 50 кв. м.
По результатам проверки природоохранной прокуратурой внесено представление об устранении нарушений закона, по которому в январе-феврале 2020 года в МБУ «Коммунальное хозяйство муниципального образование городское поселение город Конаково» полностью ликвидировало свалку и установило сооружение, препятствующее проникновению на участок транспорта.

 

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