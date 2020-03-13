СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ *

«МОСКОВСКАЯ КРАСА-2020»



7 марта в зале борьбы московского клуба FLEX состоялся традиционный турнир по самбо среди девушек «Московская краса», посвящённый дню 8 Марта.

В соревновании приняли участие представительницы «ДЮСШ единоборств» Конаковского района. Первые места заняли Александра Мустайкина, Валерия Сорокина, Вероника Лебедева, Ксения Жмурина и Аниса Амзалиева. Вторые места - Дарья Кузнецова, Екатерина Болонкина, Анастасия Агапова и Мария Артемьева. Третьи места у Анастасии Тарасовой, Дарьи Новожиловой и Александры Сурковой. Специальными призами награждены Вероника Лебедева в номинации «За самый красивый бросок» и Александра Мустайкина в номинации «За самую быструю схватку». В общем зачёте наша команда заняла 1 командное место.

А. ФЕДОТОВА.

КАЗАНСКИЙ ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН



Старт первому лыжному марафону был дан 24 марта 1968 года в сосновом бору около озера Лебяжье, а главный приз победителю - лыжи «Эстония». Так было положено начало Казанскому лыжному марафону - самой популярной лыжной гонке в Республике. Продолжая традиции, 7 марта 2020 года 53 марафон состоялся в поселке Юдино на старом добром и ныне возрожденном стадионе «Локомотив». Отличный результат показала наша спортсменка Наталья Муравьева, вошедшая в топ 10 в абсолюте среди женщин на марафоне.

ШАХМАТЫ

9 марта в Конаковском шахматном клубе прошёл турнир по быстрым шахматам (швейцарка, 7 туров). Места распределились следующим образом. Старшая возрастная группа: 1 место - Николай Лукаш (6 очков), 2 место - Анатолий Аникеев (5,5 очков), 3 место - Александр Козлов (5 очков). Младшая возрастная группа: 1 место - Матвей Тюрин (3,5 очков), 2 место - Владимир Казаков (3 очка), 3 место - Валерия Сычёва (3 очка). Поздравляем победителей!

НАШИ В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ

Накануне Международного женского дня 7 марта в городе Солнечногорске состоялся кубок президента Московской областной федерации каратэ.

Конаковские спортсмены заняли призовые места в своих возрастных группах: 2 место - Елизавета Пантилеева, Кира Бумагина, Никита Жирнов и 3 место - Арсений Дигуляр, Алина Хосроева, Владислав Бумагин. Поздравляем спортсменов!