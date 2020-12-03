Татьяна Арсеньева: «Поддержка добровольческой деятельности создаст благоприятные условия для развития гражданского общества»

Директор Центра развития молодёжных волонтёрских программ Тверского госуниверситета, сопредседатель регионального штаба ОНФ Татьяна Арсеньева считает, что внесение в Конституцию России поправок, закрепляющих поддержку государством добровольческой деятельности, является одним из важнейших шагов по развитию гражданского общества в стране.

«Добровольческое движение сегодня активно развивается. Волонтерами становятся и школьники, и студенты, и люди «серебряного возраста». Они участвуют в большом количестве проектов, безусловно, нужных и социально значимых. Поддержка добровольческой деятельности, задекларированная в Основном законе, позволит усилить эту работу, а значит, создать благоприятные условия для развития гражданского общества, вовлечь в волонтерские проекты новых участников и реализовать еще больше добрых дел», – считает Татьяна Арсеньева.

Напомним, 12 марта депутаты Законодательного собрания Тверской области приняли постановление, в котором одобрили закон РФ о поправке к Конституции Российской Федерации.

Окончательно судьба внесенных поправок будет определена на общенародном голосовании, которое предварительно намечено на 22 апреля. Официально дата будет определена в президентском указе. Поправки вступят в силу после опубликования результатов голосования при условии, что их поддержат более половины проголосовавших.

Напомним, что в подготовке и проведении голосования примут участие волонтеры Конституции, корпус которых сейчас формируется по всей стране, в том числе в Тверской области. Стать волонтером может каждый совершеннолетний россиянин. Регистрация проходит на сайте волонтерыконституции.рф до 16 марта.