Татьяна Арсеньева: «Поддержка добровольческой деятельности создаст благоприятные условия для развития гражданского общества»

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Директор Центра развития молодёжных волонтёрских программ Тверского госуниверситета, сопредседатель регионального штаба ОНФ Татьяна Арсеньева считает, что внесение в Конституцию России поправок, закрепляющих поддержку государством добровольческой деятельности, является одним из важнейших шагов по развитию гражданского общества в стране.
«Добровольческое движение сегодня активно развивается. Волонтерами становятся и школьники, и студенты, и люди «серебряного возраста». Они участвуют в большом количестве проектов, безусловно, нужных и социально значимых. Поддержка добровольческой деятельности, задекларированная в Основном законе, позволит усилить эту работу, а значит, создать благоприятные условия для развития гражданского общества, вовлечь в волонтерские проекты новых участников и реализовать еще больше добрых дел», – считает Татьяна Арсеньева.
Напомним, 12 марта депутаты Законодательного собрания Тверской области приняли постановление, в котором одобрили закон РФ о поправке к Конституции Российской Федерации.
Окончательно судьба внесенных поправок будет определена на общенародном голосовании, которое предварительно намечено на 22 апреля. Официально дата будет определена в президентском указе. Поправки вступят в силу после опубликования результатов голосования при условии, что их поддержат более половины проголосовавших.
Напомним, что в подготовке и проведении голосования примут участие волонтеры Конституции, корпус которых сейчас формируется по всей стране, в том числе в Тверской области. Стать волонтером может каждый совершеннолетний россиянин. Регистрация проходит на сайте волонтерыконституции.рф до 16 марта.