Игорь Руденя провёл совещание по вопросам восстановления исторической части города Торжок

12 марта в рамках рабочей поездки в Торжок Губернатор Игорь Руденя провёл совещание, где обсуждаласьвопросы, связанные с реновацией исторической части города в рамках проекта Нового банка развития БРИКС.

По проекту международного уровня предстоит выполнить масштабные работы по реконструкции и благоустройству комплекса Путевого дворца и созданию на его базе единого, современного культурно-туристического центра.

«Мы являемся обладателями большого исторического наследия. Есть города, которые символизируют историю Российского государства. В их число входит Торжок. Здесь очень много памятников архитектуры, которые могут быть восстановлены. В том числе, Путевой дворец, который вошел в программу БРИКС», - отметил в разговоре с журналистами Игорь Руденя.

В 2018 году банк одобрил предоставление городу средств в объёме около 1,5 млрд рублей на реализацию проекта «больших инвестиций» по комплексному развитию территории и инфраструктуры малых исторических поселений. С учётом федеральных, региональных, муниципальных ассигнований общий объём финансирования работ составит почти 2 млрд рублей.

Реализация проекта Нового банка развития БРИКС предусматривает реконструкцию и благоустройство комплекса Путевого дворца, здания присутственных мест, Дома городничего и казначея, жилого дома серединыXIX века, благоустройство старинного сквера «Городской бульвар»и ряда улиц Торжка. Срок реализации проекта – 2024 год.

В настоящее время в рамках софинансирования произведены дорожные работы на ряде улиц, прилегающих к комплексу объектов культурного наследия. Для осуществления технологического присоединения к электричеству необходимо провести строительство и монтаж электросетей общей протяжённостью 1,5 км. Для обеспечения тепло и водоснабжением требуется ремонт существующей газовой котельной №4, реконструкция ведущей от неё тепловой сети, а также замена магистральных сетей городского водопровода и сетей водоотведения. В настоящее время идёт подготовка технических заданий для разработки проектно-сметной документации по всем видам этих работ.

«В текущем году, до начала реализации основного этапа проекта, необходимо разработать качественные технические задания для проектно-изыскательских работ по строительству инженерных коммуникаций для историко-архитектурного комплекса», - акцентировал на совещании Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул, что реализации проекта должно быть уделено повышенное внимание. Уже сейчас необходимо подготовить план развития прилегающей к Путевому дворцу инфраструктуры, продумать варианты транспортной туристической логистики, приступить к формированию бизнес-среды.

Путевой дворец в Торжке — один из императорских путевых дворцов по Московско-Петербургскому тракту, построенный в 1776 году по указу Екатерины II для отдыха путешествующей императорской семьи. Он был возведен на высоком левом берегу реки Тверцы архитектором П.Р. Никитиным в стиле раннего классицизма. Является объектом культурного наследия федерального значения. Здание дворца с флигелями является основной доминантой исторической части города, на которую ориентированы здание присутственных мест и Дома городничего и казначея, расположенные вокруг сквера Революции (бывшей Дворцовой площади). После проведения реставрационных работ планируется размещение в этих зданиях тематической экспозиции из фондов Тверской областной картинной галереи.

Жилой дом середины XIX века, где сейчас располагается комплексный центр социального обслуживания, расположен на набережной реки Тверцы. После проведения реставрационных работ планируется разместить здесь художественно-ремесленный центр «Город мастеров». В помещениях здания будет организована работа мастерских золотного шитья, по глиняной игрушке, по керамике, по дереву, текстильной мастерской.

Пресс-служба Правительства Тверской области