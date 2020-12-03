На встрече с многодетными семьями Торжка Игорь Руденя обсудил действующие и новые меры в демографии

Развитие в Тверской области поддержки семей с детьми обсудил Губернатор Игорь Руденя 12 марта на встрече с многодетными семьями Торжка. С главой региона пообщались семьи Приваловых и Коршуновых, в каждой из которых воспитывается по трое детей.

«Дети – это наши главные приоритеты и наши ценности. По инициативе Президента Владимира Путина в текущем году началась реализация беспрецедентного по масштабу пакета мер поддержки семей с детьми. В Тверской области мы также начали вводить дополнительно меры поддержки», - отметил Игорь Руденя.

Одной из тем стало обеспечение школьников формой. Новая мера поддержки введена с 2020 года по инициативе Игоря Рудени. Губернатор сообщил, что принято решение ее расширить. Если ранее предусматривалась поддержка в приобретении школьной формы только для учеников 1 и 5 классов, то теперь – для учеников 1, 2, 3, 4 и 5 классов. Новая мера предусмотрена для более 12 тысяч детей. На эти цели в областном бюджете в 2020 году заложено 60,7 млн рублей.

Помощь в приобретении школьной формы – одно и направлений социального пакета поддержки семей, воспитывающих троих и более детей.

С 1 января 2020 года в дополнение к уже действующим по инициативе Игоря Рудени введен ряд новых мер в демографии. Это субсидии многодетным на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных родителей от уплаты транспортного налога, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов.

В 2019 году по инициативе главы региона многодетные семьи были освобождены от оплаты коммунальной услуги по вывозу мусора. По итогам года также 170 семей Тверской области получили государственную помощь на основе социального контракта. В 2020 году в региональном бюджете на эти цели заложено свыше 21 млн рублей.

Этой мерой воспользовалась семья Владимира и Натальи Приваловых – в 2018 году приобрели инкубатор и теплицу. Благодаря этому семья приняла решение о переезде на село, чтобы заниматься сельским хозяйством.

Как отметил Губернатор, сейчас вносятся необходимые изменения в нормативные документы, в том числе в части повторного предоставления соцконтракта.

Также Игорь Руденя поручил Министерству социальной защиты населения проработать варианты увеличения средств на предоставление соцконтрактов.

В настоящее время финансовая поддержка по этому направлению в Тверской области может составить до 40 тыс. рублей семьям с низким доходом, до 100 тыс. рублей для семей, которые воспитывают одного или двоих детей, до 150 тыс. рублей – для многодетных семей. Социальный контракт заключается на период от двух лет и трех месяцев до трех лет.

Многодетная семья Елены и Руслана Коршуновых – участники программы обеспечения жильем молодых семей. При финансовой поддержке региона решён жилищный вопрос семьи – получение сертификата позволило приобрести собственную квартиру.

Участники встречи обсудили еще одну важную тему – популяризация многодетных семей, поощрение ответственного родительства. Как отметил Игорь Руденя, в Тверской области в дополнение к почетному знаку «Слава матери» учрежден почётный знак «Слава отца». Он будет вручаться отцам и усыновителям, которые проживают в Тверской области и воспитали в одном браке пятерых и более детей. На недавнем заседании областного Правительства Игорь Руденя предложил увеличить размер выплаты награжденным знаком с 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей.

В этом году также расширены возможности для многодетных семей по бесплатному посещению учреждений культуры и спорта. Теперь можно бесплатно посещать в регионе музеи и выставки в любой рабочий день учреждений. Также принято решение о бесплатном посещении детьми из многодетных семей физкультурно-оздоровительных и спортивных ледовых комплексов Верхневолжья. Ранее на детей при посещении данных учреждений необходимо было покупать льготный билет.

За последние годы в Тверской области количество многодетных семей выросло с 9960 в 2016 году до 11 947 в 2019-ом. В Торжокском районе за четыре года рост числа многодетных составил 17 % - с 472 до 550.

Пресс-служба Правительства Тверской области