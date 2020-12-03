В марте мобильные бригады врачей работают в семи муниципалитетах Тверской области

В марте мобильные бригады врачей из областного центра будут принимать пациентов в семи муниципальных образованиях Тверской области. Медики работают вОленинском, Старицком, Зубцовском, Бельском, Селижаровском районах,Кашинском иНелидовском городских округах.

Обеспечить работу выездных бригад врачей в муниципалитетах – поручение Губернатора Игоря Рудени. По мнению главы региона, это позволит повысить доступность квалифицированной медицинской помощи и диагностики заболеваний на территориях области.

В марте специализированную медицинскую помощь взрослому населению будут оказывать кардиолог, эндокринолог, невролог, уролог, офтальмолог, гинеколог и оториноларинголог.

3 и 5 марта врачи работали в Нелидовском городском округе и Оленинском районе. 12 марта специалисты принимали пациентов в Старицком районе. 17 марта медики проведут приемы в Зубцовском районе, 19 марта – в Бельском районе, 24 марта – в Селижаровском районе, 26 марта – в Кашинском городском округе.

Выезды медицинских бригад сформированы с учетом особенностей оказания медицинской помощи в районах.В состав мобильных групп входят специалисты областной клинической больницы, кардиологического, онкологического и противотуберкулезного диспансеров, клинического лечебно-реабилитационного центра, центра специализированной помощи им. В.П. Аваева, ряда больниц города Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области