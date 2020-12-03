Владимир Суслов: «Поправками в Конституцию вносятся важнейшие принципы управления государством»

Почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов считает своевременными и необходимыми поправки в Конституцию России, инициированные главой государства Владимиром Путиным.

«Поправками в Конституции вносятся важнейшие принципы управления государством. Усиливается значение и роль федерального парламента, который получит новые полномочия и будет участвовать в формировании состава Правительства РФ. Очень существенны позиции по требованиям, которые будут предъявляться к людям, занимающим ответственные государственные должности: запрет на двойное гражданство, ограничения по иностранным счетам. Это правильно. Если человек служит своему Отечеству, у него не может быть никаких интересов за рубежом и тем более зависимостей от других государств, обязательств перед ними», – считает Владимир Суслов.

Он также отметил, что поддерживает предложенную норму о недопустимости отчуждения территорий России.

«Мы должны сохранять целостность нашей страны. Любые попытки нарушить ее необходимо незамедлительно пресекать, поэтому важно обозначить эту позицию в Основном законе страны», – сказал Владимир Суслов.

Напомним, 12 марта депутаты Законодательного собрания Тверской области приняли постановление, в котором одобрили закон РФ о поправке к Конституции Российской Федерации.

Окончательно судьба внесенных поправок будет определена на общенародном голосовании, которое предварительно намечено на 22 апреля. Официально дата будет определена в президентском указе. Поправки вступят в силу после опубликования результатов голосования при условии, что их поддержат более половины проголосовавших.

Напомним, что в подготовке и проведении голосования примут участие волонтеры Конституции, корпус которых сейчас формируется по всей стране, в том числе в Тверской области. Стать волонтером может каждый совершеннолетний россиянин. Регистрация проходит на сайте волонтерыконституции.рф до 16 марта.