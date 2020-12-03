По инициативе Игоря Рудени в Торжке будет реализован новый проект по оказанию помощи людям старшего поколения

В рамках рабочей поездки в Торжок Губернатор Игорь Руденя незапланированно посетил филиал единого расчётного кассового центра (ЕРКЦ). Визит в учреждение связан с решением вопроса, который главе региона был адресован на встрече с ветеранским активом муниципалитета.

Ветераны на встрече подняли вопрос по начислению коммунальных платежей. В силу возраста некоторые люди старшего поколения без посторонней помощи не могут самостоятельно и своевременно подать показания приборов учёта на холодную и горячую воду, тем самым квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг приходят из расчёта по нормативу. Разница в суммах значительная. Чтобы получить перерасчёт, ветераны должны прийти в ЕРКЦ, подать заявление и представить показания приборов учёта.

Игорь Руденя предложил сделать Торжок пилотной площадкой, где будет реализован новый проект по оказанию поддержки в этом вопросе гражданам старшего возраста.

«Не надо людей старшего поколения сюда гонять, нужно создать телефон горячей линии - они по нему могут позвонить, к ним приезжают специалисты Министерства социальной защиты населения Тверской области, администрации города, ЕРКЦ, снимают показания приборов учёта и только тогда должно происходить начисление», - сказал Игорь Руденя.

Игорь Руденя поручил Министерству социальной защиты совместно с городскими властями в кратчайшие сроки проработать вопросы, связанные с запуском проекта и начать его реализацию.

Пресс-служба Правительства Тверской области