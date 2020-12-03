Законодательное собрание Тверской области одобрило поправки в Конституцию России

12 марта тверской областной парламент принял постановление, в котором одобрил закон РФ о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». Документ, за который проголосовали 34 депутата, будет направлен в Совет Федерации ФС РФ.

Накануне, 11 марта, Государственная Дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о поправках в Конституцию РФ. Затем в этот же день документ, инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным, был одобрен Советом Федерации. В настоящее время свою позицию по отношению к документу обозначают региональные парламенты по всей стране. Ожидается, что уже 18 марта закон будет подписан Президентом Владимиром Путиным.

Напомним, поправками в Основной закон укрепляются социальные гарантии государства. Устанавливается, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, и закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат.

В тексте закона говорится о том, что Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.

Для защиты традиционных ценностей вводится положение о том, что брак – это союз мужчины и женщины. Дети объявляются важнейшим приоритетом госполитики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.

Поправкой устанавливается, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в истолковании, противоречащем Конституции РФ, не должны исполняться на территории Российской Федерации.

В Конституции предлагается установить принцип единства публичной власти, закрепив, что систему публичной власти составляют органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Важный блок поправок – развитие политической системы. Вводится новая процедура формирования Правительства Российской Федерации. Одновременно повышается роль Федерального Собрания, и это подразумевает, что правительство будет назначаться более публично при сохранении за президентом контроля за деятельностью Правительства.

Поправкой также устанавливается, что одно и то же лицо не может занимать должность Президента РФ более двух сроков. При этом в статью 81 Конституции РФ и в статью 3 закона о поправках внесены дополнения «переходного характера» для действующего главы государства. Конституционный суд рассмотрит вопрос о соответствии внесённых поправок Конституции. Окончательное же решение о возможности закрепления в Законе о поправке к Конституции РФ права действующего главы государства участвовать в следующих выборах Президента РФ примут граждане на общероссийском голосовании.

Закон о поправках в Конституцию предлагает новые более жесткие со стороны общества требования ко всем занимающим государственные посты, начиная от президента, сенаторов, депутатов Государственной Думы, губернаторов, судей, прокуроров, включая всех государственных и муниципальных служащих.

Поправки в Основной закон вступят в законную силу только в случае их поддержки жителями страны на общероссийском голосовании, которое состоится 22 апреля. Этот день объявляется нерабочим. Голосование будет проводиться с 8 до 20 часов по местному времени. После одобрения в ходе общероссийского голосования изменений в Конституцию, президент издаст указ о ее официальном опубликовании с внесенными поправками, а также с указанием даты вступления соответствующих поправок в силу.