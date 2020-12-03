Игорь Руденя в Торжке осмотрел парк культуры и отдыха, благоустроенный при федеральной поддержке

12 марта в ходе рабочей поездки в Торжок Игорь Руденя осмотрел территориювосточной части парка культуры и отдыха. Объект благоустроенблагодаря победе муниципалитета во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году в номинации «Исторические поселения».Грант из федерального бюджета составил 50 млн рублей.

«Развитие инфраструктуры даёт возможность комплексного развития территорий. Приоритетное значение для создания благоприятных условий жизни в регионе имеет формирование комфортной городской среды», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Парк, расположенныйрядом сгородским Домом культуры, является популярнымместом отдыха горожан и гостей Торжка. В 2019 году приведено в порядок 3,7 га нижней (восточной) части парка. Здесь были обустроеныдорожки для прогулок и проезды, установлены малые архитектурные формы, сделано современноеосвещение, посажены новые деревья – туи, клены, дубы, оборудована детская площадка.

Игорь Руденя дал ряд поручений по продолжению благоустройства парка, в том числепо его озеленению.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях организован по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и впервые состоялся в 2018 году. В настоящее время он проводится в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

В конкурсе принимают участие малые города с численностью до 100 тысяч человек включительно, а также исторические поселения федерального и регионального значения.

По итогам конкурса 2018 года работы, кроме Торжка, выполнены в Осташковском городском округе:благоустроена улицаЕвстафьевская.

В 2019 году федеральную поддержку получили проекты Старицы по благоустройству набережной на территории Городища и Удомли – там приведут в порядок парк им. Венецианова. Их реализация запланирована в 2020 году.

Среди победителей третьего конкурса, итоги которого подведены недавно, – город Конаково Тверской области. Проект по благоустройству территории городской набережной с максимальным сохранением природного ландшафта стал победителем в категориигородов с численностью населения от 20 тысяч до 50 тысяч человек. Федеральная поддержка составляет 70 млн рублей.

Игорь Руденя в Торжке также проинспектировал выполненные работы по ремонту дворовой территории и проезда многоквартирного жилого дома по улице Белинского. Работы велись в 2019 году по программе«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».Было отремонтировано дорожное покрытие и предподъездные площадки, обновлены бордюры.

Всего по региональной программе в прошлом году в 24 муниципалитетах Верхневолжьябыло благоустроено 56 дворов, в 48 муниципальных образованиях приведены в порядок 93 общественные пространства: парки, скверы, набережные, детские площадки, городские улицы.

В 2020 году в Тверской области запланировано благоустройство 26 дворовых территорий и 64 общественных пространств в 38 муниципалитетах. Наибольшее количество проектов планируется реализовать в Осташковском городском округе, Кашине, Оленино, Зубцове, Западной Двине, Бологое, Белом, Кувшиново, Спирово, Максатихе, Лихославльском и Фировском районах.

В текущем году на реализацию мероприятий программы направят более 392,4 млн рублей: из федерального бюджета – 376,9 млн рублей, из областного – 11,6 млн рублей, софинансирование со стороны муниципалитетов составит 3,9 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области