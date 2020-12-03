Почта России приглашает юных тверитян принять участие во Всероссийском творческом конкурсе «Спасибо маленькому герою»

Конкурс проводится фондом Оксаны Федоровой совместно с Почтой России, Музеем Победы, Российской государственной детской библиотекой и Национальной родительской ассоциацией. Работы по 5 номинациям будут приниматься до 31 марта 2020 года.

Конкурс приурочен к празднованию 75-летия Великой Победы и посвящен подвигам детей и подростков в годы Великой Отечественной войны.

Основой конкурса стала книга-трилогия «Маленькие герои большой войны», в которой ветеран, доктор исторических наук, член Союза писателей России В. А. Никоноров собрал факты героизма более, чем 400 детей и подростков. Согласно архивным данным в войне принимали участие свыше 400 тысяч юных защитников Отечества. Только пионеров, проявивших мужество и героизм, было награждено орденами и медалями свыше 35 тысяч!

Конкурс 2020 года проводится по 5 номинациям: «Рисунок», «Литературная работа. Проза», «Литературное творчество. Поэзия» (возрастные группы 7-10, 11-13, 14-17 лет). В номинации «Видеорепортаж» принимаются как индивидуальные, так и групповые работы (возрастная категория 7-17 лет). И новая номинация этого года - «Фотоколлаж»: индивидуальная или групповая работа детей на основании фотоматериалов по теме Конкурса, объединенных единым логическим замыслом (возрастная категория 10-17 лет).

Работы победителей в номинации «Рисунок» станут основой для серии коллекционных почтовых открыток, которые будут выпущены Почтой России и представлены на Церемонии награждения в Музее Победы.

Работы принимаются на сайте www.detigeroi.ru до 31 марта 2020 года. Список победителей будет объявлен 15 апреля, а торжественная церемония награждения состоится 25 апреля в Музее Победы на Поклонной горе!

В Жюри конкурса вошли общественные деятели, артисты, представители культуры и искусства: