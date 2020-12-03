Тверь вошла в число лидеров рейтинга Greenpeace по доступности раздельного сбора в крупных городах

Тверь заняла первое место среди городов с населением от 250 тысяч до 500 тысяч человек по уровню доступности раздельного сбора мусора. На первой строчке рейтинга также отмечены Балашиха, Нижневартовск, Подольск и Химки. Об этом сообщается на сайте Greenpeace России.

В опубликованном исследовании отмечается, что по итогам 2019 года 100% населения Твери имеют доступ к придомовому раздельному сбору отходов. В 2018 году этот показатель был значительно ниже – 34%.

Напомним, что новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами внедряются в Тверской области с 1 января 2019 года.

«Целевой задачей национального проекта «Экология» является формирование на территории всей Тверской области комплексной системы сбора, утилизации, сортировки и переработки твердых коммунальных отходов», – считает губернатор Игорь Руденя.

В 2019 году для Твери в рамках новой системы обращения с ТКО приобретено более 8200 контейнеров. Также региональный оператор закупил 30 новых мусоровозов на базе КАМАЗа.

В тверском регионе продолжается внедрение дуальной системы сбора мусора, предполагающей его разделение на вторсырье (бумага, пластик, алюминий, стекло) и смешанные отходы. В начале марта текущего года контейнеры для сбора вторсырья появились в ряде поселений Калининского района. Синие контейнеры установлены на контейнерных площадках в Эммаусе, Квакшино, Чуприяновке, Васильевском Мхе, Михайловском, Заволжском. Также установка контейнеров проводится в Московском районе Твери.

В Тверской области до 2024 года предполагается создать ряд современных объектов инфраструктуры по сортировке, обработке, обезвреживанию, утилизации ТКО. Всего на обработку планируется направлять до 100% твердых коммунальных отходов, на утилизацию – до 58% от общего объема ТКО.

В основу рейтинга легли данные, предоставленные по запросу Greenpeace властями 165 городов с населением от 100 тыс. человек.