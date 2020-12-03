Губернатор Игорь Руденя вТоржокской ЦРБ дал ряд поручений по повышению качества медицинского обслуживания

Игорь Руденя в ходе рабочей поездки в Торжок 12 марта посетил центральную районную больницу и поликлинику при ЦРБ, осмотр которых не входил в основную программу визита.

Вопросы совершенствования здравоохранения поднимались ранее на встрече Игоря Рудени с ветеранами города. Представители старшего поколения обратились с просьбой оказать содействие в поставке диагностического оборудования для Торжокской ЦРБ – сейчас ветераны проходят обследования в основном в Твери. Также ветераны рассказали, что в поликлинике ЦРБ не хватает узких специалистов.

Игорь Руденя поручил Министерству здравоохранения Тверской области решитьэти важные для пожилых людей вопросы. С положением дел в больнице глава региона ознакомился лично.

Губернатор пообщался с пациентами, поинтересовался качеством медицинского обслуживания, уточнил среднее время ожидания приема. Игорь Руденя осмотрел кабинеты и отделения больницы, в том числе рентгенологическое и реанимационное.

По итогам осмотра Губернатор дал поручение региональному Минздраву проработать еще ряд направлений – замены окон и дверей, приобретенияновой медицинской техники и другие вопросы, направленные на повышение качества медицинского обслуживания.

Актуальная для жителей города тема – создание новой детской поликлиники. По мнению Игоря Рудени, новое здание необходимо построить рядом со взрослой, таким образом – создать медицинский городок для удобствагорожан и медиков. Вопрос будет детально проработан с местной администрацией.

ТоржокскаяЦРБ является межрайонным медицинским центром, обслуживающимжителейТоржокского и прилегающих районов. При больнице действует клинико-диагностическая лаборатория. Подразделениями ЦРБ являются детская и взрослая поликлиники, здравпункты, участковые больницы и амбулатории в поселениях района, ФАПы.

В 2019 году в Тверской области по национальному проекту «Здравоохранение» приобретенымобильные комплексы «Диагностика», в том числе для Торжокской ЦРБ. С начала 2020 года комплексы уже запущены в работу. Они используются для оказания выездной первичной медико-санитарной помощи, прежде всего для проведения диспансеризации и профосмотров жителей малонаселенных пунктов Верхневолжья, находящихся на расстоянии более 6 км до ближайшего медицинского пункта.

В Торжокской ЦРБв 2019 году такжеобновлена и адаптирована для маломобильных граждан входная группа.

Пресс-служба Правительства Тверской области