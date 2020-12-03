Игорь Руденя осмотрел строящийся детский сад в Торжке

В Торжке в рамках реализации национального проекта «Демография» строится детский сад. Ход работ на объекте проинспектировал Губернатор Игорь Руденя 12 марта во время рабочей поездки в муниципальное образование.

Дошкольное учреждение рассчитано на 100 мест. Заложен фундамент будущего здания, выполнена гидроизоляция, завершён монтаж плит перекрытий подвала. В настоящее время ведется кирпичная кладка стен первого этажа.

Игорь Руденя обратил особое внимание на соблюдение сроков реализации проекта, качество выполнения работ на каждом этапе, включая благоустройство территории после завершения строительства.

В текущем году в регионе начинается и продолжается строительство семи детских садов в общей сложности на 840 мест: двух учреждений в Твери, по одному – в Торопце, Торжке, Лихославле, Калининском и Максатихинском районах. Также запланировано строительство еще четырех детских садов на 600 мест: двух в областном центре, по одному – в Калининском районе и Вышнем Волочке.

В 2019-м в Верхневолжье были введены новые детские сады в посёлке Калашниково Лихославльского района и в Старице. В День знаний в 2019 году в Твери в рамках нацпроекта «Образование» начал работу второй корпус школы №50 в микрорайоне «Юность» на 560 ученических и 80 дошкольных мест.







Пресс-служба Правительства Тверской области