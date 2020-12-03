Игорь Руденя вручил медали «75 лет Победы в Великой отечественной войне» ветеранам города Торжка

12 марта во время визита в Торжок Губернатор Игорь Руденя провёл встречу с ветеранами города и вручил им юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Награды в преддверии юбилея Великой Победы вручаются всем ветеранам по поручению Президента России Владимира Путина.

«В годы Великой Отечественной войны вы, не думая о себе, сражались, трудились и сделали невозможное. Вы отстояли независимость нашей страны. Мы никогда не забудем, что в 1941 году одна из первых побед была одержана Красной Армией именно под городом Торжком. Фашисты планировали здесь окружить две советских армии, но сами попали в «котёл». В октябре 1941-го года в 20-ти километрах от города наши войска не только остановили, но и уничтожили большую группировку врага. Мы преклоняемся перед мужеством, стойкостью, духовной силой защитников и жителей города Торжка, всех вас, уважаемые ветераны», — сказал Игорь Руденя.

Юбилейные медали вручены председателю Торжокского городского Совета ветеранов войны и труда Юрию Черноволенко, жителям блокадного Ленинграда Александру Андрееву, Тамаре Петровой, Вадиму Судакову, фронтовику Александру Карповичу, труженикам тыла Александру Ангелюку, Владимиру Лобанову, Зое Локтевой, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей Ангелине Коняевой, Галине Михайловой, Борису Юхову.

На встрече за чашкой чая Игорь Руденя обсудил с ветеранами актуальные вопросы развития Торжка. В частности, шла речь о благоустройстве города, совершенствовании медицинского обслуживания. Представители старшего поколения обратились к Игорю Рудене с просьбой оказать содействие в поставке необходимого диагностического оборудования для Торжокской ЦРБ. Сейчас ветераны проходят обследования в основном в Твери. Также ветераны рассказали, что в поликлинике ЦРБ не хватает узких специалистов. Игорь Руденя поручил Министерству здравоохранения Тверской области проработать решение кадрового вопроса.

Кроме того, на встрече шла речь о патриотической работе с молодёжью, ремонте воинских захоронений в Торжке. В настоящее время на эти цели необходимы дополнительные средства. Игорь Руденя поручил Комитету по делам молодёжи совместно с Министерством финансов региона внести предложения по дополнительному финансированию проекта.

Ветераны поблагодарили Губернатора за присвоение детям войны в регионе особого статуса, за решение об увеличении единовременной выплаты к Дню Победы не только фронтовикам, но и труженикам тыла.

Пресс-служба Правительства Тверской области