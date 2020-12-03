Тверская область принимает участие XV международной выставке «Интурмаркет-2020»

Тверская область принимает участие в XV международной туристической выставке «Интурмаркет-2020», которая проходит с 12 по 14 марта в Москве. На стенде Верхневолжья представлены основные достопримечательности и туристические маршруты региона – «Государева дорога» и «Земля воинской славы», разработанные Министерством туризма Тверской области к 75-летию Великой Победы.

«Тверская область обладает огромным туристическим потенциалом. Чем более эффективным будет наше участие в крупных выставках, тем больше мы сможем увеличить турпоток, привлечь инвестиции для развития отрасли туризма и экономики региона в целом», - считает Губернатор Игорь Руденя.

На протяжении всех дней выставки тверские туристические компании и отельеры будут знакомить гостей с новинками и лучшими предложениями сезона 2020 года. Также регион презентует «Событийный календарь» на текущий год и обновленную линейку полиграфии – карты городов с достопримечательностями Твери, Торжка, Старицы, Калязина и Ржева для самостоятельных туристов.

Тверская область примет активное участие в деловой программе выставки. В рамках круглого стола «Истории и рецепты удачных проектов: туристические события и маршруты» представители регионального Министерства туризма поделятся опытом создания межрегионального туристического маршрута «Государева дорога», концепция которого была разработана Правительством Тверской области в 2018 году.

Большая часть маршрута проходит по федеральной трассе М-10 через территории четырех областей: Московской, Ленинградской, Новгородской и Тверской. Планируется, что к 2025 году туристический поток по «Государевой дороге» в пределах Тверской области составит не менее 1 миллиона человек.

На выставке состоится презентация информационных туров, в том числе по «Государевой дороге», на 2020 год для туроператоров из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов страны.

Запланированы встречи представителей регионального Министерства туризма с крупнейшей федеральной туристической компанией «TUI Россия», в рамках которой стороны обсудят продвижение туристских маршрутов в Тверской области, а также с Ассоциацией туроператоров России по вопросам брендирования межрегионального маршрута «Государева дорога».

13 марта состоится Всероссийский день MICE. Тверская область презентует каталог отелей региона с инфраструктурой для делового туризма.

На «Интурмаркете-2020» будут объявлены имена победителей профессионального конкурса «PROбренд». Тверская область представила на конкурс Календарь туристских событий и короткометражный фильм «Тверская область. Связь времен. Связь поколений» в номинации «Туристский бренд: лучшие практики».

Пресс-служба Правительства Тверской области