Игорь Руденя в Торжке возложил цветы к мемориалу на Аллее Памяти

12 марта Губернатор Игорь Руденя проводит рабочий день в Торжке. Рабочая поездка главы региона началась с возложения цветов к мемориалу на Аллее Памяти новоторам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие ветераны, школьники, юнармейцы, жители города.

Мемориал в Торжке возведен в 2000 году. Здесь увековечены имена погибших в годы Великой Отечественной войны красноармейцев. В центре пьедестала установлена звезда вечного огня. В 2011-м на мемориале установлены дополнительные памятные знаки в честь воинов, погибших в Афганистане и на Северном Кавказе.

Сегодня в рамках рабочей поездки Губернатор Игорь Руденя торжественно вручит юбилейные медали «75 лет Победы» участникам Великой Отечественной войны, проведёт встречу с ветеранским активом муниципалитета.

В программе поездки – осмотр строящегося детского сада, выполненных работ по ремонту дворовых территорий, ремонту моста через реку Тверца, посещение объектов благоустройства, встреча с многодетными семьями.

Пресс-служба Правительства Тверской области