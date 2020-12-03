ИНВЕСТИЦИИ В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ

Во вторник на заседании правительства под председательством губернатора Игоря Рудени обсудили итоги инвестиционной деятельности региона за последние четыре года и планы на ближайший период. Цифры впечатляют: с 2016 по 2019 годы реализовано более 50 крупных инвестпроектов, привлечено более 68 миллиардов рублей, создано больше 6 000 рабочих мест.

«Наличие инвестиций показывает, в том числе, какой климат сложился в регионе. Это касается эффективности органов местного самоуправления, слаженности работы ведомств, ответственных за энергетику, дороги, транспорт, газификацию и другие направления, связанные с развитием бизнеса. Сегодня все эти показатели демонстрируют, что наша система вышла на совершенно новый, качественный уровень работы», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор напомнил: в 2019 году разработана Концепция инвестиционной стратегии региона на период до 2026 года, принят региональный пакет дополнительных мер поддержки инвесторов. Игорь Руденя обозначил стратегическую задачу в инвестиционной политике – в период реализации национальных проектов Верхневолжье должно войти в пятерку лучших регионов Центрального федерального округа по привлечению инвестиций в экономику, инфраструктуру и социальную сферу. Как подчеркнул Губернатор, для решения этой задачи важно продолжить формирование инновационно-промышленных парков, развивать систему поддержки инвестиционных проектов по принципу «одного окна».

По данным Министерства экономического развития Тверской области на основе аналитики Всемирного банка наиболее перспективными секторами для привлечения инвестиций в регионе являются сельское хозяйство, машиностроение, лесная, пищевая промышленность, IT и обработка информации, логистика и транспорт, а также туризм.

В настоящее время в перечень заявленных к реализации в Тверской области проектов входит более 70 с созданием около 20 тысяч рабочих мест и объемом инвестиций свыше 120 млрд рублей. Наибольшее количество инвестпроектов заявлено в сфере промышленности – 36 с объемом вложений более 42 млрд рублей и созданием около 8500 новых рабочих мест. В сельском хозяйстве – 25 проектов с более 51 млрд рублей инвестиций и около 3000 новых рабочих мест. Наибольшее количество мест – свыше 9000 – создает отрасль туризма, где реализуется 7 инвестиционных проектов. Крупнейшие для Конаковского района инвестпроекты, уже показавшие свою эффективность – это сельскохозяйственные и производственные объекты агрофирмы «Дмтирова Гора», входящие в ГК «Агропромкеопплектация» и особая экономическая зона «Завидово». Развиваются и другие проекты.

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Мы спросили у заместителя главы администрации Конаковского района по развитию Александра Слепышева, насколько заметны в Конаковском районе эти процессы и как обстоят дела с инвестпроектами на ваших территориях? Что изменилось, на ваш взгляд, в работе власти с инвесторами в последние четыре года?

Александр СЛЕПЫШЕВ, заместитель главы администрации Конаковского района по развитию:

- Сегодня Конаковский район является инновационной и инвестиционной площадкой для диалога и взаимодействия государства, общественности и бизнеса. За последний четырех-, пятилетний период инвестиционный климат Конаковского района был благоприятным. Открыто множество туристских объектов, открыты новые объекты компании «Агропромкомплектация», ООО «Паперскоп Рус» начато производство одноразовой бумажной посуды на территории Конаковского района. С 2020 года АО «Молоко» возобновило производство сыра на территории района.

На территории Конаковского района реализуется инвестиционный проект по созданию кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море», направленного на максимальное использование потенциала круизных туров, повышение интереса путешественников к водному туризму, привлечение туристов в бассейн Верхней Волги.

В 2019 году в рамках данного проекта заключены 2 инвестиционных соглашения:

Первое - это подпроект «Завидово», который предполагает создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Волжское море» для обслуживания туристических судов в устьевом участке р. Шоша. Комплекс туристской инфраструктуры Завидово в период 2019-2025 годах будет дополнен всесезонным центром водных развлечений площадью 19 500 квадратных метров, включающий в себя: детский и взрослый бассейны; водные аттракционы, универсальный спортивный комплекс, который станет самым крупным в центральной России подобным сооружением. Реализация предлагаемых объектов обеспечивающей инфраструктуры в рамках подпроекта позволит значительно увеличить туристский поток на территорию кластера, а вследствие возросшего спроса на туристские услуги привлечет внебюджетные инвестиции.

Второй подпроект называется «Конаково» и он предполагает строительство третьего этапа комплекса «Конаково Ривер Клаб»; «Музея наивного искусства»; причального сооружения; подъездной автодороги к причальному сооружению.

Благодаря мерам по поддержке инвесторов, оказываемым Правительством Тверской области, в настоящее время планируется к реализации следующие проекты:

Инвестиционный проект ООО «БиоПласт» по производству экспортно-ориентированной продукции: напорных и мембранных корпусов для фильтрации воды. Место реализации проекта - поселок Редкино Конаковского района. Общий объем инвестиций - 47,5 миллионов рублей, срок реализации 2020-2024 годы

Инвестиционный проект ООО «Газпром СПГ технологии» по производству сжиженного природного газа. Место реализации проекта - город Конаково. В настоящее время выдано разрешение на использование земельного участка для проведения изыскательных работ.

Также продолжается реализация инвестиционного объекта ОАО «Голутвинская слобода».