В Твери выступит ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

21 марта в Твери состоится концерт легендарного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова «Песни нашей Победы». Событие приурочено к Всемирному дню поэзии, который в этом году посвящен 75-летию Великой Победы.

В настоящее время ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова является крупнейшим художественным коллективом страны. Его создателем был Александр Васильевич Александров – автор музыки знаменитой песни «Священная война» и гимна Советского Союза. Он начинал свой творческий путь в Твери в качестве регента архиерейского хора в Спасо-Преображенском соборе.

«На протяжении всей истории ансамбль хранит верность уникальным традициям, заложенным его создателем, является олицетворением блистательного отечественного музыкального и хореографического искусства», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2018 году в Твери в память о выдающемся деятеле культуры была открыта мемориальная доска на доме № 2 по улице ул. Ивана Седых, где жил Александр Александров. В общей сложности известный композитор и дирижер провел в столице тверского края 12 лет. Эти годы оказались периодом становления личности молодого талантливого музыканта.

Сегодня ансамбль имени А.В. Александрова выступает на российских и мировых площадках. Жителей и гостей Твери приглашают на концерт коллектива в Тверском драматическом театре. Подробная информация на сайте dompoezii-tver.ru и по телефонам (4822) 777-837, 777-839. Билеты можно приобрести в Доме поэзии, в кассах драмтеатра и на сайте kassir.ru.

21 марта, во Всемирный день поэзии, в тверском Доме поэзии Андрея Дементьева подведут итоги IV Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок». В этом году на него заявились представители 50 регионов России. Победители конкурса получат право на публикацию в одноименном поэтическом сборнике». В Доме поэзии также запланированы мастер-классы и творческие мастерские для гостей конкурса.

Традиция проведения ежегодного Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок» и празднования в Твери Всемирного дня поэзии были заложены Лауреатом Государственной премии СССР, Заслуженным деятелем искусств РФ, Почётным гражданином Твери и Тверской области Андреем Дементьевым.

Пресс-служба Правительства Тверской области