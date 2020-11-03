«Медиалогия» подтвердила высокие позиции Игоря Рудени в рейтинге за февраль

Игорь Руденя по итогам февраля занял 3-е место в медиарейтинге губернаторов ЦФО и 9-е место среди глав субъектов всей России. Таким образом руководитель тверского региона подтвердил свои позиции на стабильно высоком уровне. Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия».

Эксперты аналитического ресурса зафиксировали, что в бюджете Тверской области зарезервированы средства на реализацию новой меры поддержки многодетных семей Верхневолжья – обеспечение школьной формой первоклассников и пятиклассников. Об этом СМИ сообщали в феврале. Отметим, что эта форма поддержки уже расширена. Многодетным родителям обеспечат поддержку в приобретении школьной формы для учеников 1, 2, 3, 4 и 5 классов. Решение принято 10 марта на заседании Бюджетной комиссии региона под руководством губернатора Игоря Рудени.

«Оказывать поддержку будем родителям учеников с 1 по 5 классы включительно вне зависимости от доходов семей. Эта мера распространяется на многодетные семьи всей области», – сказал Игорь Руденя.

На заседании Бюджетной комиссии одобрено выделение дополнительных средств на реализацию этой инициативы. С учетом расширения поддержки школьную форму к 1 сентября смогут приобрести родители более 12 тысяч детей – учеников начальных и 5-х классов. На эти цели в областном бюджете в 2020 году заложено 60,7 млн рублей. Ранее предусматривалась поддержка в приобретении школьной формы только для учеников 1 и 5 классов.

Кроме того, внимание журналистов привлекла инициатива Игоря Рудени предоставить возможность многодетным семьям Тверской области бесплатно посещать государственные музеи и выставки.

Также СМИ в феврале сообщали, что в Твери губернатор Игорь Руденя и генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко обсудили концепцию развития территории Морозовского городка.

Помимо этого сообщалось, что на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени был рассмотрен вопрос об эффективности проведения закупок товаров, работ и услуг исполнительными органами государственной власти региона и подведомственными учреждениями.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 54 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания.