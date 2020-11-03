Сергей Веренинов: «Хорошо, что в Конституцию вернули слова об уважении человека труда»

Председатель Федерации тверских профсоюзов Сергей Веренинов считает, что поправки в Конституцию РФ, общероссийское голосование по которым состоится 22 апреля, закрепляют важные постулаты в сфере защиты трудовых прав граждан.

«Наше объединение профсоюзов отстаивает интересы человека труда, и для нас очень важно, что наши позиции не просто услышаны, а внесены в виде поправок в Основной закон страны. В них говорится, что Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Хорошо, что вернули в Конституцию эти ключевые слова, почему-то забытые в 90-е годы при составлении ельцинской Конституции. Теперь, согласно поправкам, государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума. Эта норма фактически реализуется с 2018 года, но, считаю, что крайне необходимо зафиксировать ее в Основном законе», – отметил Сергей Веренинов.

Напомним, сегодня Государственная Дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о поправках в Конституцию РФ. Сегодня же документ одобрен Советом Федерации. В ближайшее время свою позицию по итоговой версии поправок обозначат региональные парламенты. Ожидается, что уже 18 марта закон будет подписан Президентом Владимиром Путиным.

Однако поправки вступят в законную силу только в случае их поддержки жителями страны на общероссийском голосовании, которое состоится 22 апреля. Этот день объявляется нерабочим. Голосование будет проводиться с 8 до 20 часов по местному времени. После одобрения в ходе общероссийского голосования изменений в Конституцию, президент издаст указ о ее официальном опубликовании с внесенными поправками, а также с указанием даты вступления соответствующих поправок в силу.