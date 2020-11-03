Дом в Тверской области, где останавливался выдающийся ученый А.Н. Туполев, признан объектом культурного наследия

В Тверской области в перечень объектов культурного наследия включен дом в городе Кимры, где неоднократно останавливался выдающийся советский ученый и авиаконструктор Андрей Николаевич Туполев.

«Имя Андрея Туполева, прославленного человека, родившегося на тверской земле, занимает особое место в истории мирового самолетостроения, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Благодаря его инженерному профессионализму, неординарному таланту, новаторскому подходу было создано более ста типов военных и гражданских самолетов, многие из которых стали визитной карточкой отечественной авиации».

Объектом культурного наследия признан жилой Дом Шокиных (начало ХХ в.) в Кимрах, расположенный по ул. Орджоникидзе, д. 10.

Будущий академик Туполев и его сестра после переезда в конце 20-х годов из деревни Пустомазово в Кимры поселились в доме башмачника Владимира Шокина. В дальнейшем А.Н. Туполев неоднократно приезжал в Кимры к сестре и останавливался в этом доме. Здесь также проживали известный фотохудожник Леонид Шокин, живописец и театральный художник Макарий Шокин.

В Тверской области в 2018 году проходили торжества в честь 130-летия со дня рождения авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева. В Кимрах после реконструкции был открыт памятник самолёту Ту-124.

С именем Андрея Туполева связаны лучшие страницы истории отечественного самолетостроения. На его самолетах установлены 78 мировых рекордов, выполнены 28 уникальных перелетов, в том числе спасение экипажа парохода «Челюскин» на АНТ-4, беспосадочные перелеты в США через Северный полюс экипажей Валерия Чкалова и Михаила Громова на АНТ-25, высадка научной экспедиции «Северный полюс» во главе с Иваном Папаниным.

Великий авиаконструктор родился в деревне Пустомазово Кимрского района Тверской области. В 2005 году там был открыт мемориальный комплекс, представляющий собой фрагмент дома-усадьбы Туполевых с мемориальной доской.

В 2015 году создан Центр патриотического воспитания имени А.Н. Туполева в д. Устиново. Экспозиции Центра посвящены жизни, трудовой деятельности, достижениям авиаконструктора и содержат уникальные экспонаты, в том числе личные вещи А.Н.Туполева. В Кимрском краеведческом музее создан мемориальный зал, где размещена экспозиция, посвящённая известному земляку.

Пресс-служба Правительства Тверской области