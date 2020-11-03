Жителей и гостей Твери приглашают на выставку текстильного дизайна

С 12 марта по 11 апреля 2020 года в музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной Тверского областного Дома народного творчества будет работать выставка «Аты-Баты». Экспозицию представляет клуб мастерской текстильного дизайна«Красный сарафан» московского фольклорного центра ТКС «Кунцево».

Выставка посвящена сохранениюбогатых исторических традиций и успехов русской армии. Так, изучив основы геральдики, историю городов российской глубинки, участниками клуба создано текстильное панно «Гербы городов Российской империи».

В память о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов коллектив создал лоскутные работы «Звёзды Победы», «День Победы» и «Памяти друга».

Работая над панно «1812 год», былиизучены детали военного костюма. В лоскутном панно «Лейб-гвардия» отображена история Преображенского, Семёновского, Измайловского полков.

На выставке представлена оригинальная по своей идее и выполнению текстильная серия фигурок-солдатиков в формах красноармейцев 1920-1930 годов, а также несколько моделей современных военных костюмов.

Торжественное открытие выставки состоится 12 марта в 15.00 часов по адресу г. Тверь, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 16.

Выставка организована Комитетом по делам культуры Тверской области, Тверским областным Домом народного творчества при поддержке Департамента культуры города Москвы, ГБУК города Москвы «Территориальная клубная система «Кунцево».

Пресс-служба Правительства Тверской области