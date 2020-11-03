В Тверской области поддержку в приобретении школьной формы получат многодетные родители школьников с 1 по 5 классы включительно

В Тверской области многодетным родителям обеспечат поддержку в приобретении школьной формы для учеников 1, 2, 3, 4 и 5 классов. Решение принято 10 марта на заседании Бюджетной комиссии региона под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Оказывать поддержку будем родителям учеников с 1 по 5 классы включительно вне зависимости от доходов семей. Эта мера распространяется на многодетные семьи всей области», – сказал Игорь Руденя.

На заседании Бюджетной комиссии одобрено выделение дополнительных средств на реализацию этой инициативы. С учетом расширения поддержки школьную форму к 1 сентября смогут приобрести родители более 12 тысяч детей – учеников начальных и 5-х классов. На эти цели в областном бюджете в 2020 году заложено 60,7 млн рублей. Ранее предусматривалась поддержка в приобретении школьной формы только для учеников 1 и 5 классов.

Губернатор поручил Министерству демографической и семейной политики регионаи другим ведомствам, задействованным в работе, детально проработать механизм предоставления этой меры поддержки с учетом позиции муниципальных образований, продумать сроки, логистику и другие аспекты. А также обеспечить взаимодействие с производителями Тверской области, в том числе в плане соблюдения стандартов качества продукции.

Помощь в приобретении школьной формы – одно и направлений социального пакета поддержки семей, воспитывающих троих и более детей.

С 1 января 2020 года в дополнение к уже действующим по инициативе Губернатора Игоря Руденивведен ряд новых мер в демографии. Этосубсидии многодетным на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных родителей от уплаты транспортного налога, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов.В 2019 году по инициативе главы региона многодетные семьи были освобождены от оплаты коммунальной услуги по вывозу мусора.

В рамках популяризации и поощрения ответственного родительства в Тверской области учрежденпочётный знак «Слава отца». 10 марта на заседании областного Правительства Игорь Руденя предложил увеличить размер выплаты награжденным знакомс 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей.

В текущем году также расширены возможности для многодетных семей по бесплатному посещению учреждений культуры и спорта.

За последние годы в Тверской области обеспечен устойчивый рост количества многодетных семей: в 2016 году их было 9967, в 2019-м – на 20% больше – 11947. Планируется, что расширение государственной поддержки позволит к 2024 году увеличить это число более чем до 15000 в 2025 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области