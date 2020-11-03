Людмила Скаковская: «Закрепление в Конституции особого статуса русского языка – очень важное решение для всего русского мира»

Исполняющая обязанности ректора Тверского государственного университета, директор Центра русского языка и культуры города Твери Людмила Скаковская отметила значимость закрепления в Конституции РФ русского языка как языка государствообразующего народа. Соответствующая поправка отражена в законопроекте, принятом сегодня Госдумой в третьем чтении и одобренном Советом Федерации.

«Закрепление в Конституции особого статуса русского языка – очень важное решение для всего русского мира. Эта норма, отраженная в пакете поправок в Конституцию нашей страны, безусловно, имеет особый смысл. Язык – это сила. Это культурное и духовное богатство нашего народа, которое мы должны беречь и защищать. Просто замечательно, если такой пункт будет зафиксирован в Основном законе», – прокомментировала Людмила Скаковская.

Изменение о русском языке вносится в 68-ю статью Конституции.

«Государственным языком РФ на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации», – говорится в принятой поправке.

Напомним, сегодня Государственная Дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о поправках в Конституцию РФ. Сегодня же документ одобрен Советом Федерации. В ближайшее время свою позицию по итоговой версии поправок обозначат региональные парламенты. Ожидается, что уже 18 марта закон будет подписан Президентом Владимиром Путиным.

Однако поправки вступят в законную силу только в случае их поддержки жителями страны на общероссийском голосовании, которое состоится 22 апреля. Этот день объявляется нерабочим. Голосование будет проводиться с 8 до 20 часов по местному времени. После одобрения в ходе общероссийского голосования изменений в Конституцию, президент издаст указ о ее официальном опубликовании с внесенными поправками, а также с указанием даты вступления соответствующих поправок в силу.