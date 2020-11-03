Евгений Калёкин: «Конституция защитит наше право на историческую правду»

Руководитель Тверского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Евгений Калёкин считает, что поправки в Конституцию РФ важны для защиты исторической правды о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

«Считаю, что одна из важнейших поправок в Конституцию нашей страны касается исторической правды, защита которой будет закреплена в Основном законе. В проекте говорится, что умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается. Это знаковый посыл, который еще раз подчеркивает наше уважительное отношение к поколению победителей и готовность дать отпор любым попыткам фальсификации истории, подтасовки фактов, искажения итогов Великой Отечественной войны. Закрепление этой позиции в Конституции принципиально важно для всех нас. Символично, что такая поправка появилась в год празднования 75-летия Победы», – считает Евгений Калёкин.

Напомним, сегодня Государственная Дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о поправках в Конституцию РФ. Сегодня же документ одобрен Советом Федерации. В ближайшее время свою позицию по итоговой версии поправок обозначат региональные парламенты. Ожидается, что уже 18 марта закон будет подписан Президентом Владимиром Путиным.

Однако поправки вступят в законную силу только в случае их поддержки жителями страны на общероссийском голосовании, которое состоится 22 апреля. Этот день объявляется нерабочим. Голосование будет проводиться с 8 до 20 часов по местному времени. После одобрения в ходе общероссийского голосования изменений в Конституцию, президент издаст указ о ее официальном опубликовании с внесенными поправками, а также с указанием даты вступления соответствующих поправок в силу.