В областном Правительстве обсудили запуск новых маршрутов в рамках развития пассажирских перевозок в Верхневолжье

10 марта Губернатор Игорь Руденя провел совещание о внедрении в Тверской области новой модели пассажирских перевозок. Одной из тем стало подведение итогов акции по бесплатному проезду в общественном транспорте, организованной 8 марта для женщин Верхневолжья. Такое решение в преддверии праздника было принято главой региона.

В акции 8 марта приняли участие перевозчики: ООО «Верхневолжское АТП», МУП «ПАТП-1», АО «Тверьавтотранс», ООО «Альянс», ООО «Тверьавтотранс» (маршрут № 177), ООО «Автотранс» (маршрут № 223), ООО «СВТК» (маршрут № 208).

Бесплатный проезд для женщин организовали 27 муниципальных образований: города Кимры, Ржев, Тверь и Торжок, Бежецкий, Бологовский, Западнодвинский, Зубцовский, Калязинский, Калининский, Кесовогорский, Конаковский, Кувшиновский, Лихославльский, Максатихинский, Оленинский, Рамешковский, Ржевский, Старицкий, Спировский, Торопецкий и Фировский районы, Андреапольский муниципальный округ, Вышневолоцкий, Нелидовский, Осташковский и Удомельский городские округа.

В праздничный день компания «Транспорт Верхневолжья» подготовила ещё один подарок для своих пассажирок – на десяти маршрутах волонтёры дарили женщинам цветы.

Переход на новую модель пассажирских перевозок стартовал на территории Твери и Калининского района 3 февраля 2020 года. 7 марта в Твери было обновлено три маршрута: 107, 125 и 125р. На линии 107 «Тверь – Васильевский Мох» введены 3 автобуса большого класса вместимостью более 100 пассажиров. На маршрут 125 «Тверь – Эммаусс – Редкино» – 6 автобусов среднего класса, на 125р «Тверь – Редкино» – 1 автобус среднего класса.

Участники совещания обсудили планы по дальнейшему запуску новых маршрутов, вопросы организации оплаты проезда, в том числе для льготных категорий граждан, и другие темы.

В настоящее время автобусы новой модели пассажирских перевозок работают по 50 маршрутам: помимо трех указанных – это маршруты 1, 6, 7, 12, 15, 20, 21, 31, 33, 33к, 41, 55, 101, 102, 103, 104, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 154, 211, 205, 233.

Пресс-служба Правительства Тверской области