В Тверской области отремонтируют более 43 км дороги Тверь – Ржев

На заседании Бюджетной комиссии Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени одобрено финансирование ремонта дороги Тверь – Ржев. 43,3 км трассы планируют привести в порядок в 2020 году. Предполагаемый объем средств на эти цели – около 562 млн рублей.

Игорь Руденя подчеркнул – это важное направление для жителей Твери, Калининского, Старицкого, Ржевского районов. Дорога является одним из подъездов к строящемуся в настоящее время Ржевскому мемориалу Советскому солдату.

Главой региона поставлены задачи по организации комфортных подъездов к мемориалу Советскому солдату, созданию инфраструктуры возле комплекса, благоустройству территории у памятника.

Возле комплекса ведется реконструкция дороги протяжённостью порядка 1 км. Она будет расширена на всём протяжении до 4 полос, здесь оборудуют съезды и выезды с территории мемориального комплекса.

До 9 мая будут проведены работы по приведению в нормативное состояние подъездных путей к расположенной вблизи мемориала площадке Международной поисковой экспедиции «Калининский фронт», обеспечению безопасности дорожного движения на этом участке.

Проект по строительству Ржевского мемориала Советскому солдату реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею его создания поддержал Президент России Владимир Путин. Верхневолжье взяло на себя создание всей необходимой инфраструктуры комплекса.

Открытие мемориала станет одним из ключевых мероприятий празднования 75-летия Великой Победы.

«Монумент, который создается в Ржеве – это федеральный проект, который станет филиалом Музея Победы на Поклонной горе. Мемориал будет не просто памятником, а местом ежегодного посещения граждан разных возрастов из регионов России и других государств», – считает Игорь Руденя.

В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом».

25-метровую бронзовую скульптуру Советского солдата весом более 80 тонн устанавливают на 10-метровом восьмигранном холме. На площади перед монументом будут возведены две подпорные стены, облицованные листами из кортеновской стали, на которых будут запечатлены имена красноармейцев, павших под Ржевом.

В музее у мемориала Ржевскому солдату сделают павильоны для медиапроектов для демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

Мемориал станет первым крупнейшим памятником подвигу советских солдат в современной России. По масштабу и значению он встанет в один ряд с такими мемориальными комплексами, как «Поклонная гора» в Москве, «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде, «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» в Мурманской области, «Памятник Матросу и Солдату» в Севастополе и другими знаковыми памятниками.

Возведение монумента ведется на спонсорские средства и пожертвования, сбор организован на сайте dar.histrf.ru. Уже собрано свыше 509,2 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области