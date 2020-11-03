В 2020 году в Тверской области оцифруют 398 памятников героям Великой Отечественной войны, расположенных на территории региона – это скульптуры, воплощающие различные образы советских солдат. Вопрос обсуждался на заседании областной Бюджетной комиссии под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Работа ведется по поручению главы региона для дальнейшего восстановления при помощи современных технологий и материалов памятных скульптур на воинских захоронениях.

Игорь Руденя считает – это важное направление работы, особенно актуальное в год 75-летия Победы, объявленный Президентом России Владимиром Путиным Годом памяти и славы.

На проведение высокоточной трехмерной съемки памятников, построение трехмерных моделей и создание архива электронных копий направят порядка 8 млн рублей из областного бюджета. Для проведения этой работы запланировано 45 экспедиций в муниципалитеты Верхневолжья. Все 398 объектов планируется отснять с мая по октябрь 2020 года.

В Тверской области ведется работа по приведению в порядок памятных мест в рамках федеральной целевой программы с привлечением областных и федеральных средств, а также в рамках государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2017-2022 годы при поддержке региона.

В этом году в муниципалитетах Тверской области запланирован ремонт 38 мемориалов и воинских захоронений, установка 36 мемориальных знаков.

Всего в Тверской области в настоящее время насчитывается более 790 воинских захоронений. Проведена паспортизация объектов, создан их реестр. На областном портале регионпобед.рф размещена актуальная карта воинских захоронений с возможностью 3D-экскурсий. Также на сайте представлена информация о боевой истории региона, сведения о подвигах, совершенных на тверской земле, электронная Книга Памяти Тверской области.

В 2019 году в Тверской области утверждены стандарты благоустройства воинских захоронений и мемориалов.

Все военно-мемориальные объекты должны быть оборудованы мемориальными знаками, вывесками с наименованием органа местного самоуправления, ответственного за содержание объекта, табличками с QR-кодами, содержащими информацию о воинском захоронении с отсылкой на областной портал «Подвиг и слава земли тверской» (регионпобед.рф), который создан по инициативе главы региона.

Согласно принятому документу территория каждого мемориала должна быть огорожена, оснащена урнами, скамейками, контейнерными площадками, дорожками с покрытием твёрдого или переходного типа, также должны быть проведены работы по обустройству газонов и разбивке цветников.

Обязанности по благоустройству воинских захоронений возложены на органы местного самоуправления. Работы по содержанию территории должны проводиться на протяжении всего года, включая уборку, сбор мусора, выкашивание газонов, побелку бордюров, окраску оград, в зимний период – очистку от снега, в межсезонье – уборку листьев.

Пресс-служба Правительства Тверской области