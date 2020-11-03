Тверская область второй год подряд становится площадкой для проведения престижных соревнований по фигурному катанию

Второй год подряд Тверская область становится площадкой для проведения статусных соревнований по фигурному катанию. С 12 по 15 марта 2020 года в Твери в спортивном ледовом комплексе «Орбита» пройдёт Первенство России по фигурному катанию на коньках среди спортсменов младшего возраста. Турнир соберет около 100 сильнейших юных фигуристов со всей страны.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, такие мероприятия способствуют популяризации спорта, становятся яркими событиями в спортивной жизни Верхневолжья.

Тверскую область на соревнованиях представит Алина Горбачева, воспитанница тренера Софьи Федченко.

Для юных фигуристов Первенство России – это шанс войти в состав сборной команды России в новом сезоне.

Организаторами Первенства России выступают Министерство спорта РФ, Правительство Тверской области, Федерация фигурного катания на коньках России и областная федерация фигурного катания.

До 2019 года соревнования носили название «Мемориал С.А. Жука». В разные годы победителями и призерами турнира становились известные фигуристы Елена Радионова, Артур Гачинский, Максим Ковтун, Михаил Коляда, Елизавета Туктамышева, Аделина Сотникова, Анна Погорилая, Евгения Медведева, Полина Цурская, Анна Щербакова и многие другие спортсмены, представляющие Россию на международных турнирах.

Станислав Алексеевич Жук – заслуженный мастер спорта, тренер, многократный чемпион СССР и многократный призер чемпионатов Европы по фигурному катанию. Среди его учеников – Ирина Роднина, Алексей Уланов и Александр Зайцев, Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, Сергей Четверухин, Елена Водорезова, Александр Фадеев. За 20 лет тренерской работы воспитанники Станислава Жука завоевали на чемпионатах мира, Европы и на Олимпийских играх 67 золотых, 34 серебряные и 35 бронзовых медалей.

Пресс-служба Правительства Тверской области