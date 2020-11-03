Законопроект о поправках в Конституцию РФ принят в третьем чтении

Депутаты Государственной Думы РФ сегодня, 11 марта, рассмотрели в третьем, окончательном чтении проект закона о поправках в Конституцию страны. За проголосовали 383 депутата, воздержались – 43. Против не проголосовал ни один народный избранник.

Напомним, закон наполняет конкретным содержанием понятие социального государства. Так, поправками в Конституции закрепляется, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не может быть ниже прожиточного минимума, фиксируется обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат.

«Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», — говорится в тексте закона. На уровне Конституции РФ также объявляется правопреемницей Советского Союза.

Одной из поправок фиксируется статус русского языка как языка государствообразующего народа.

Для защиты традиционных ценностей вводится положение о том, что брак – это союз мужчины и женщины. Дети объявляются важнейшим приоритетом госполитики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.

По предложению заместителя председателя Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентины Терешковой приняты изменения, в соответствии с которыми действующий президент вновь сможет участвовать в выборах главы государства.

«Возможность, которая предоставлена Президенту Российской Федерации после 2024 года — по окончании срока полномочий, избираться, однозначно принесет больше стабильности», – отметил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании 10 марта, поправку поддержал, но при условии, что Конституционный суд признает ее не противоречащей Основному закону.

Поправки в Конституцию должен одобрить Совет федерации, региональные парламенты. Ожидается, что уже 18 марта закон будет подписан Президентом Владимиром Путиным. Однако поправки вступят в законную силу только в случае их поддержки жителями страны на общероссийском голосовании 22 апреля. Этот день объявляется нерабочим. Голосование будет проводиться с 8 до 20 часов по местному времени. После одобрения в ходе общероссийского голосования изменений в Конституцию, президент издаст указ о ее официальном опубликовании с внесенными поправками, а также с указанием даты вступления соответствующих поправок в силу.

Напомним, что в подготовке и проведении голосования примут участие волонтеры Конституции, корпус которых сейчас формируется по всей стране, в том числе в Тверской области. Стать волонтером может каждый совершеннолетний россиянин. Регистрация проходит на сайте волонтерыконституции.рф до 16 марта.