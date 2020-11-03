Игорь Руденя провёл совещание о строительстве в Тверской области объектов образования

10 марта Губернатор Игорь Руденя провёл в Правительстве Тверской области совещание по строительству объектов образования. В частности, рассмотрена реализация проектов по строительству школы в Твери, а также четырёх детских садов на 650 мест в областном центре, Вышнем Волочке, Торопце, Максатихинском районе. Ввод объектов запланирован в 2020-2022 годах.

Как отметил Игорь Руденя, ключевая задача при реализации всех проектов - контроль за соблюдением сроков и качеством работ на каждом этапе.

«В Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул необходимость строительства новых детских садов и школ, обеспечения необходимого количества мест для учеников и дошкольников. Это один из ключевых факторов в демографической политике и поддержке семей с детьми», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В Твери в микрорайоне «Радужный» по национальному проекту «Образование» возводится школа на 1224 места. Общий объём финансирования проекта – более 1,3 млрд рублей из федерального, регионального и городского бюджетов. Заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ. Подрядчик приступил к работам. Общеобразовательное учреждение будет построено по тому же проекту, что и Центр образования в микрорайоне «Брусилово», который начал работу в 2020 году.

По национальному проекту «Демография» в Верхневолжье ведется работа по созданию новых мест в дошкольных учреждениях.

Новый детский сад появится в Твери на улице Левитана. Дошкольное учреждение будет рассчитано на 190 мест, в том числе в детском саду предполагается создание двух ясельных групп. Проектирование и начало строительства объекта намечено на 2020 год.

В поселке Ривицкий Максатихинского района будет введёно в эксплуатацию дошкольное учреждение на 60 мест. Ещё один детский сад строится в Торопце. Учреждение смогут посещать 240 воспитанников.

Также разработан проект по строительству детского сада в Вышнем Волочке на 160 мест. В настоящее время сметная документация проходит согласование в Госэкспертизе.

Участники совещания обсудили ход работ на каждом из объектов, а также вопросы, связанные с обеспечением учреждений инженерной инфраструктурой, благоустройством территорий и обеспечением транспортной доступности.

В 2019 году в Тверской области были введены новые детские сады в посёлке Калашниково Лихославльского района и в Старице. В День знаний в 2019 году в Твери в рамках национального проекта «Образование» начал работу второй корпус школы №50 в микрорайоне «Юность» на 560 ученических и 80 дошкольных мест.

Пресс-служба Правительства Тверской области