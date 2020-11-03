Владимир Путин о поправках в Конституцию: «Они нужны и, убеждён, будут полезны для страны, для общества и для наших граждан»

Напомним, Государственная Дума РФ 10 марта приняла во втором чтении законопроект о внесении поправок в проект Конституции страны. Перед голосованием на пленарном заседании федерального парламента выступил президент Владимир Путин.

«Эти поправки, давно назрели, они нужны и, убеждён, будут полезны для страны, для общества и для наших граждан. Потому что они направлены на то, чтобы укрепить наш суверенитет, наши традиции и наши ценности – то, что составляет основу нашей жизни. На то, чтобы расширить и конкретизировать социальные гарантии наших граждан, а значит, полнее раскрыть социальный характер нашего государства. В целом создать условия для уверенного, поступательного, эволюционного развития России на длительную историческую перспективу», – сказал Владимир Путин.

Также глава государства выразил свое мнение по ряду новых поправок, предложенных депутатами. В частности, Путин заявил, что не видит необходимости досрочных выборов депутатов Государственной Думы. Также президент выступил против снятия ограничения на количество президентских сроков, при этом допустил их «обнуление», если такую поправку поддержат граждане в ходе общероссийского голосования 22 апреля и если поправка пройдет проверку Конституционного суда

Напомним, предложение «обнулить» количество президентских сроков внесла депутат Валентина Терешкова. В тексте поправки говорится, что предлагаемое в законопроекте ограничение для одного и того же лица в виде двух президентских сроков «не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента Российской Федерации на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах Президента Российской Федерации после включения указанной редакции в текст Конституции РФ на установленное поправкой допустимое число сроков, вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу».

«В принципе, такой вариант был бы возможен, но при одном условии, а именно: если Конституционный суд РФ даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона – Конституции», – отметил президент.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, предложенным Президентом России Владимиром Путиным, состоится 22 апреля. Объявлено, что этот день будет оплачиваемым выходным.