В День поэзии в Твери назовут победителей Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок»

21 марта, во Всемирный день поэзии, в тверском Доме поэзии Андрея Дементьева подведут итоги IV Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок». В этом году на него заявились представители 50 регионов России.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, конкурс «Зеленый листок» - это мастерская для творческого поиска и профессионального роста талантливых поэтов.

21 марта в Доме поэзии молодым дарованиям вручат награды и специальные призы – бронзовые статуэтки «Зеленый листок» работы Народного художника России, скульптора Андрея Ковальчука. Победители получат право на публикацию в поэтическом сборнике «Зеленый листок». В Доме поэзии также запланированы мастер-классы и творческие мастерские для гостей конкурса.

Среди членов жюри IV конкурса «Зелёный листок» – председатель редакционного совета «Литературной газеты», известный писатель Юрий Поляков; доцент Литературного института, поэт Геннадий Красников; критик, обозреватель «Российской газеты» Павел Басинский; писатель, публицист, ректор Литературного института Алексей Варламов, Российский государственный деятель, поэт, автор популярных песен Джахан Поллыева и другие известные деятели. Почетный гость праздника – дочь классика Башкирской литературы Мустая Карима Альфия Каримова.

Традиция проведения ежегодного Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок» и празднования в Твери Всемирного дня поэзии были заложены Лауреатом Государственной премии СССР, Заслуженным деятелем искусств РФ, Почётным гражданином Твери и Тверской области Андреем Дементьев.

Андрей Дементьев – один из известнейших поэтов второй половины XX века, Лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный деятель искусств, почётный гражданин Твери и Тверской области. Его творческое наследие многогранно – от новелл до текстов к широко известным и любимым песням советской эпохи: «Баллада о матери», «Лебединая верность», «Алёнушка», «Отчий дом» и многих других.

По инициативе Андрея Дементьева в Твери в 2013 году был открыт единственный в России Дом поэзии.

2 ноября 2018 года имя Андрея Дементьева в торжественной обстановке внесли в Золотую книгу Твери, которая ведется с 2011 года. В этот же день депутаты Тверской городской Думы приняли решение о переименовании улицы Володарского в центре города в улицу Андрея Дементьева.

В Тверской области учреждена Всероссийская поэтическая премия имени Андрея Дементьева для молодых поэтов и профессиональных литераторов.

Пресс-служба Правительства Тверской области