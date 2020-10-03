верской области планируют создать центры компетенций по экономике малых городов и исторических поселений

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В Тверской области планируется создать центры компетенций по экономике малых городов и исторических поселений. Вопрос рассмотрен на заседании регионального Правительства, которое 10 марта провёл Губернатор Игорь Руденя.

Субсидии на создание центров и обеспечение их функционирования будут предоставляться некоммерческим организациям из областного бюджета. В центрах будут работать специалисты в области архитектуры, урбанистики, реновации городских пространств.

«Работа центров будет направлена на комплексное развитие малых городов. В Тверской области очень большое историческое наследие и сегодня нужно использовать этот потенциал. Эти организации будут помогать муниципальным образованиям готовить документы, и участвовать в федеральных и региональных проектах, которые давали бы новый толчок для развития инфраструктуры наших малых городов», - сказал Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистом после заседания Правительства.

Глава региона поручил Министерству экономического развития Тверской области доработать документ в части уточнения критериев отбора получателей субсидии.

К деятельности центров компетенций будет относиться разработка мастер-планов развития муниципальных образований, развитие малого и среднего бизнеса через создание комфортной городской среды, обучение управленческих команд навыкам социального проектирования и экономического моделирования, подготовка проектов для муниципальных образований для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и другие направления.

В 2020 году запланировано создание центров компетенций в Торопецком и Калязинском районе, а также в Кашинском городском округе. Предложения на 2021-2022 годы - Вышневолоцкий городской округ, Весьегонской муниципальный округ, город Кимры, Лесной, Зубцовский и Жарковский районы.

Реализация в регионе инвестиционных проектов и государственные меры по поддержке инвесторов стали главной темой заседания Правительства Тверской области 10 марта. Pа последние четыре года в Верхневолжье реализовано более 50 крупных инвестиционных проектов, создано свыше 6 тысяч рабочих мест, привлечено более 68 миллиардов рублей.

Игорь Руденя обозначил стратегическую задачу в инвестиционной политике – в период реализации национальных проектов Верхневолжье должно войти в пятерку лучших регионов Центрального федерального округа по привлечению инвестиций в экономику, инфраструктуру и социальную сферу.

По данным Министерства экономического развития Тверской области на основе аналитики Всемирного банка наиболее перспективными секторами для привлечения инвестиций в регионе являются сельское хозяйство, машиностроение, лесная, пищевая промышленность, IT и обработка информации, логистика и транспорт, а также туризм.

В настоящее время в перечень заявленных к реализации в Тверской области проектов входит более 70 с созданием около 20 тысяч рабочих мест и объемом инвестиций свыше 120 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области