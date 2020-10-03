В Тверской области утвержден порядок создания инновационно-промышленных и экотехнопарков

На заседании Правительства Тверской области утверждён ряд порядков, касающихся создания на территории региона инновационно-промышленных парков и экотехнопарков. Документ направлен на повышение инвестиционной привлекательности региона, социально-экономическое развитие территорий, создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в областной бюджет.

В том числе, обозначены меры государственной поддержки резидентов парков, в числе ключевых - освобождение от уплаты налога на имущество организаций, предоставление в аренду земельных участков без проведения торгов. Также планируемые к реализации на территории парка инвестпроекты будут включены в перечень приоритетных инвестиционных проектов Тверской области. Получение такого статуса даст инвесторам возможность пользоваться правом на получение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций. Планируется предоставлять инвесторам субсидии по налогу на имущество и налогу на прибыль организаций (100% налога на имущество организаций и 4,5 % от налогооблагаемой прибыли), а также займы на строительство производственных площадей под 1% годовых.

В ближайшей перспективе в Тверской области планируется создание четырёх инновационно-промышленных парков: «Боровлёво-3» и «Лазурный» в Твери, «Нелидовский» в Нелидовском городском округе, «Электромеханика» в Ржеве.

Реализация в регионе инвестиционных проектов и государственные меры по поддержке инвесторов стали главной темой заседания Правительства Тверской области 10 марта.

«За последние четыре года в нашем регионе реализовано более 50 крупных инвестиционных проектов, создано свыше 6 тысяч рабочих мест, привлечено более 68 миллиардов рублей. Наличие инвестиций показывает, в том числе, какой климат сложился в регионе. Это касается эффективности органов местного самоуправления, слаженности работы ведомств, ответственных за энергетику, дороги, транспорт, газификацию и другие направления, связанные с развитием бизнеса. Сегодня все эти показатели демонстрируют, что наша система вышла на совершенно новый, качественный уровень работы», – сказал Игорь Руденя.

В Тверской области разработана Концепция инвестиционной стратегии региона на период до 2026 года, принят региональный пакет дополнительных мер поддержки инвесторов.

Игорь Руденя обозначил стратегическую задачу в инвестиционной политике – в период реализации национальных проектов Верхневолжье должно войти в пятерку лучших регионов Центрального федерального округа по привлечению инвестиций в экономику, инфраструктуру и социальную сферу.

По данным Министерства экономического развития Тверской области на основе аналитики Всемирного банка наиболее перспективными секторами для привлечения инвестиций в регионе являются сельское хозяйство, машиностроение, лесная, пищевая промышленность, IT и обработка информации, логистика и транспорт, а также туризм.

В настоящее время в перечень заявленных к реализации в Тверской области проектов входит более 70 с созданием около 20 тысяч рабочих мест и объемом инвестиций свыше 120 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области