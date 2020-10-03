В Тверской области по решению Игоря Рудени планируется вдвое увеличить размер единовременной выплаты для награждённых знаком «Слава отца»

В Тверской области с 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей планируется увеличить размерединовременной выплаты для награждённых почётным знаком Тверской области «Слава отца». С такой инициативой выступил Губернатор Игорь Руденя на заседании регионального Правительства 10 марта.

«Сегодня демография является для нас главным приоритетом. Воспитание детей – это непростой труд. Это не спонтанное предложение, мы предварительно советовались с коллегами. С учётом среднесрочной перспективы посчитали, что возможно установить выплату в размере 100 тысяч рублей отцу, у которого не менее 5 детей. Такие семьи должны быть примером для окружающих», - прокомментировал решение Губернатор Игорь Руденя представителям СМИ после заседания Правительства.

На заседании утверждён порядок предоставления данной денежной выплаты. Предполагается, что в этом году в Верхневолжье почётным знаком Тверской области «Слава отца» будут награждены и получат выплату 12 многодетных отцов.

Новая региональная награда ведена в 2020 году по инициативе Губернатора Игоря Руденив рамках реализации демографической политики.

Новая награда предусмотрена за заслуги в укреплении семьи, вклад в возрождение семейных традиций Верхневолжья. Почетный знак будет вручаться отцам и усыновителям, которые проживают в Тверской области и воспитали в одном браке пятерых и более детей. При представлении к награде будут учитываться достижения детей в образовательной, трудовой, творческой, спортивной, общественной и других сферах деятельности, активная жизненная позиция семьи.

За последние годы в тверском регионе количество многодетных семей выросло на 23 %: с 9967 в 2016-м году до 12237 в 2019 году. Планируется, что расширение государственной поддержки позволит к 2024 году увеличить это число более чем до 15000 в 2025 году.

В Верхневолжье в настоящее время реализуется порядка 20 видов социальных выплат для семей с детьми. Это региональный материнский капитал, выплаты при рождении или усыновлении детей с учетом доходов семей, компенсация родительской платы за детский сад, материальная помощь при подготовке детей в школу и многое другое. С 1 октября 2019-го каждой семье Верхневолжья, где родился ребёнок, вручается подарочный набор из 58 предметов детских принадлежностей.В 2019 году по инициативе Игоря Рудени многодетные семьи освобождены от оплаты коммунальной услуги по вывозу мусора.

С 1 января 2020 года в дополнение к уже действующим внедрен ряд новых мер поддержки семей, воспитывающих троих и более детей: субсидии многодетным на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных родителей от уплаты транспортного налога, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. К 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться поддержка на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.

Также в текущем году в Тверской области были расширены возможности для многодетных семей по бесплатному посещению учреждений культуры. Многодетные семьи могут бесплатно посещать в регионе музеи и выставки в любой рабочий день учреждений. Также принято решение о бесплатном посещении детьми из многодетных семей физкультурно-оздоровительных и спортивных ледовых комплексов Верхневолжья. Ранее на детей при посещении данных учреждений необходимо было покупать льготный билет.

Пресс-служба Правительства Тверской области