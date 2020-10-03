ТЕМА ДНЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОВЕСТКИ: Игорь Руденя: в Тверской области за четыре года реализовано более 50 инвестиционных проектов, создано свыше 6 тысяч рабочих мест

Игорь Руденя: в Тверской области за четыре года реализовано более 50 инвестиционных проектов, создано свыше 6 тысяч рабочих мест

10 марта Губернатор Игорь Руденя провел заседание Правительства Тверской области. Первым вопросом рассмотрены реализация в регионе инвестиционных проектов и государственные меры по поддержке инвесторов.

«За последние четыре года в нашем регионе реализовано более 50 крупных инвестиционных проектов, создано свыше 6 тысяч рабочих мест, привлечено более 68 миллиардов рублей. Наличие инвестиций показывает, в том числе, какой климат сложился в регионе. Это касается эффективности органов местного самоуправления, слаженности работы ведомств, ответственных за энергетику, дороги, транспорт, газификацию и другие направления, связанные с развитием бизнеса. Сегодня все эти показатели демонстрируют, что наша система вышла на совершенно новый, качественный уровень работы», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор напомнил: в 2019 году разработана Концепция инвестиционной стратегии региона на период до 2026 года, принят региональный пакет дополнительных мер поддержки инвесторов.

Игорь Руденя обозначил стратегическую задачу в инвестиционной политике – в период реализации национальных проектов Верхневолжье должно войти в пятерку лучших регионов Центрального федерального округа по привлечению инвестиций в экономику, инфраструктуру и социальную сферу. Как подчеркнул Губернатор, для решения этой задачи важно продолжить формирование инновационно-промышленных парков, развивать систему поддержки инвестиционных проектов по принципу «одного окна».

По данным Министерства экономического развития Тверской области на основе аналитики Всемирного банка наиболее перспективными секторами для привлечения инвестиций в регионе являются сельское хозяйство, машиностроение, лесная, пищевая промышленность, IT и обработка информации, логистика и транспорт, а также туризм.

В настоящее время в перечень заявленных к реализации в Тверской области проектов входит более 70 с созданием около 20 тысяч рабочих мест и объемом инвестиций свыше 120 млрд рублей.

Наибольшее количество инвестпроектов заявлено в сфере промышленности – 36 с объемом вложений более 42 млрд рублей и созданием около 8500 новых рабочих мест. В сельском хозяйстве – 25 проектов с более 51 млрд рублей инвестиций и около 3000 новых рабочих мест. Наибольшее количество мест – свыше 9000 – создает отрасль туризма, где реализуется 7 инвестиционных проектов.

В числе флагманских инвестпроектов Верхневолжья – строительство мясоперерабатывающего комплекса, цеха по производству комбикормов и животноводческого комплекса в Бежецком и Сонковском районах. В его реализацию ООО «Коралл» вкладывает свыше 30 млрд рублей. В Кашинском городском округе ООО «Румелко агро» заявлено строительство молочно-технических ферм и молокоперерабатывающего завода (18 млрд рублей вложений). Объединенная машиностроительная группа в Твери инвестирует в производство дорожно-строительной и специальной техники 6 млрд рублей. Масштабные проекты также реализуют ООО «Орион интернейшнл евро», АО «Пикалевская сода», АО «Автоваз», АО «Диадар», ООО «Мармеладная сказка» и другие.

В Тверской области действует система мер государственной поддержки для инвесторов. Принят закон об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль – до 50% затрат, установлен налог 0% на имущество на 5 лет для резидентов инновационно-промышленных парков и экотехнопарков. В регионе создаются новые площадки – индустриальный парк «Боровлево-3», особая экономическая зона «Эммаусс». Развивается промплощадка «Лазурная». Ведется работа по развитию сети промпарков в других городах Верхневолжья – Бологое, Нелидово, Ржеве.

В регионе действует субсидирование по понесенным затратам при уплате налогов на прибыль и имущество организаций. Через Фонд промышленности Тверской области предприятия могут получить льготные займы. В 2020 году начала действовать ещё одна новая мера поддержки – «промышленная ипотека» – предоставление займов на реализацию инвестпроектов по приоритетным направлениям. До 2023 года на эти цели заложено 650 млн рублей.

Введен ряд инфраструктурных преференций. Это предоставление земельных участков в аренду без торгов для реализации инвестиционных проектов, в том числе на территории инновационно-промышленных парков и экотехнопарков. Инвестпроекты обеспечиваются транспортной и инженерной инфраструктурой за счет средств областного бюджета. Организовано сопровождение проектов по принципу «одного окна».

Кроме того, ведется работа, связанная с кадровым обеспечением, развитием компетенций и обучением специалистов, а также поддержкой экспорта.

Пресс-служба Правительства Тверской области