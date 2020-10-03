Тверская областная картинная галерея приглашает на выставку художественных изделий Конаковского фаянсового завода

В малом зале Тверской областной картинной галереи в бизнес-центре «Донской» открыта выставка, посвященная 120-летию со дня рождения одного из ведущих художников Конаковского фаянсового завода имени М.И. Калинина — Веры Филянской.

В.Г. Филянская – член Союза художников СССР; награждена орденом В.И. Ленина. Ее произведения находятся во многих музеях России, в том числе более 500 работ — в коллекции Тверской областной картинной галереи.

Творчество Веры Филянской (1900 – 1982) представляет лучшие традиции конаковских мастеров. Она пришла на завод в 1936 году и проработала там около 30 лет, являясь ученицей таких выдающихся мастеров как И.С. Ефимов, И.Г. Фрих-Хар, Т.З. Подрябинников.

В 1950-1960-е годы авторские произведения Веры Филянской участвовали во всесоюзных и международных выставках, принося славу конаковскому фаянсу. Художница изучала технологию фаянса, работу с глазурями.

В экспозиции выставки демонстрируются: кофейный сервиз (1957) и питьевой прибор (1957), удостоенные золотой медали на Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году; ансамбль для фруктов «Рыбы» (1959), экспонировавшийся на Международной выставке керамики в Остенде в 1959 году. После выставок произведения осваивались заводом и долгое время выпускались, оставаясь непревзойденными образцами фаянса.

Экспозиция дополнена произведениями советской пейзажной живописи и графики. Это картины В.Ф. Шумилова, И.Е. Комиссарова, С.В. Герасимова, В.М. Сидорова; графику В.А. Серова, М.Ф. Гаркушева и Т.М. Верховской-Гиршфельд.

Адрес проведения выставки: г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д. 37, корп. 1.Справки по телефону (4822) 39-80-35.

Пресс-служба Правительства Тверской области