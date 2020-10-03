АтомЭнергоСбыт информирует потребителей

ООО «Центрэнергосбыт» о переходе на обслуживание к Гарантирующему поставщику.

«АтомЭнергоСбыт» уведомляет потребителей ООО «Центрэнергосбыт» в Тверской области о переходе на обслуживание к гарантирующему поставщику с 18 марта этого года.

АтомЭнергоСбыт доводит до сведения потребителей ООО «Центрэнергосбыт», энергопринимающие устройства которых расположены в границах зоны деятельности гарантирующего поставщика, что с 18.03.2020 в связи с наступлением обстоятельств, предусмотренных аб.8 п. 15 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных пост. Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (далее Основные положения), потребители, ранее находящиеся на обслуживании у ООО «Центрэнергосбыт» переходят к Гарантирующему поставщику.

С целью обеспечения перехода потребителей ООО «Центрэнергосбыт» на обслуживание к АО «АтомЭнергоСбыт» в соответствии с разделом II «Основных положений, ГУ РЭК Тверской области размещено соответствующее извещение на официальном сайте в сети Интернет по адресу: http://рэк.тверскаяобласть.рф/ и в газете «Тверские ведомости» https://vedtver.ru/news/society/izveshchenie-o-perevode-potrebitelya-ooo-tsentrenergosbyt-na-obsluzhivanie-k-garantiruyushchemu-post/

Потребителям электроэнергии из числа юридических лиц будет необходимо заключить новые договоры энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии) в соответствии с направленными АО «АтомЭнергоСбыт» предложениями и офертами договоров.

Первые платёжные документы на оплату электроэнергии за март получат в апреле этого года.

Подробную информацию можно уточнить в Центрах обслуживания клиентов компании и по телефону в Твери: (4822) 48-30-13. Вся информация о режиме работы офисов компании доступна на сайте www.atomsbt.ru