Игорь Руденя поздравил жителей Бельского района с 77-летием освобождения муниципалитета от немецко-фашистских захватчиков

10 марта Бельский район отмечает 77-летнюю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Поздравление ветеранам, жителям и руководству муниципалитета направил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«В кровопролитных сражениях на бельской земле ковалась будущая Великая Победа. По свидетельствам очевидцев, освобожденная бельская земля казалась мертвой. Захватчики не щадили ничего, что было дорого нашему народу. Но сразу же после освобождения жители принялись восстанавливать бельский край. Их труд стал основой дальнейшего развития района. Высокое звание Города воинской доблести, присвоенное Белому в 2017 году, напоминает о подвиге защитников и освободителей древней земли», — говорится в поздравлении от имени Игоря Рудени.

В годы Великой Отечественной войны на территории современного Бельского района около 20 месяцев шли жестокие бои. Здесь действовало более полусотни воинских частей и соединений, несколько партизанских отрядов, в том числе легендарный отряд «Смерть фашизму». Сражения под Белым сыграли большую роль в успехе битвы за Москву, стали важным вкладом в Великую Победу.

На территории района находится множество воинских захоронений и мемориалов, крупнейший из которых — Мемориал славы воинам-сибирякам 6-го сибирского добровольческого стрелкового корпуса в деревне Плоское, где покоятся 12,5 тысячи бойцов.

Пресс-служба Правительства Тверской области