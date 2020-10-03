Юные жители Верхневолжья могут представить свои работы на международный экологический конкурс

Жителей Тверской области в возрасте до 17 лет приглашают принять участие в Международном детском творческом конкурсе «Здоровье планеты? В моих руках!». Мероприятие организовано при поддержке Минприроды России, Совета Федерации, Росприроднадзора.

Приём заявок открыт до 15 апреля на официальном сайте проекта https://planetcontest.ru.

Конкурс направлен на развитие экологического мышления у молодого поколения, формирование бережного отношения к природе и экологической грамотности.

Жюри конкурса выберет лучших в шести номинациях: «Изобразительное искусство», «Компьютерная графика», «Скульптура», «Хенд-мейд», «Видео» и «Литературное произведение».

Победителей определят эксперты в Московском государственном академическом художественном институте имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств. Главный приз – поездка в Байкальскую международную школу (Республика Бурятия) и другие заповедные уголки России. Торжественная церемония награждения пройдёт в Москве в начале июня 2020 года в рамках празднования Дня Эколога.

Международный детский творческий конкурс «Здоровье планеты? В моих руках!» проводится с 2012 года и имеет архив более чем из 17 тысяч творческих работ, посвященных экологии и защите окружающей среды. Кроме конкурсантов из России, активное участие принимают юные экологи из Белоруссии, Египта, Казахстана, Канады, Китая, Узбекистана, Украины и Финляндии.

Пресс-служба Правительства Тверской области