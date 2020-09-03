В Старицком музее прочитают открытую лекцию об археологических экспедициях

Старицкий краеведческий музей приглашает всех желающих на мероприятия историко-краеведческого просветительского лектория. 11 марта в 16:00 здесь состоится лекция, посвященная археологическим экспедициям в Старицком районе.

«Музеи Тверской области активно участвуют в культурной и просветительской деятельности, проводят интересные мероприятия, внедряют новые формы работы. Являются подлинными центрами изучения и сохранения российской культуры, народного творчества и самобытных традиций региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Открытую лекцию в Старицком краеведческом музее проведет специалист по средневековой археологии и археологии Верхневолжья, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории исторического факультета Тверского государственного университета Елена Лагуткина. Под ее руководством проведены масштабные раскопки памятников археологии Удомельского Поозерья, древнерусских некрополей Верхневолжья, средневековых посадов Твери, Бежецка, Старицы.

Старицкий краеведческий музей является филиалом Тверского государственного объединенного музея (ТГОМ).

В феврале Губернатор Игорь Руденя поставил ряд задач по деятельности ТГОМ. В первую очередь, это развитие музейных точек в крупных городах Тверской области. Игорь Руденя поручил руководителю учреждения Ирине Репиной разработать концепцию развития музейного пространства Верхневолжья. Еще одна задача – приведение учреждений в порядок, их ремонт и реставрация.

В фондах Тверского государственного объединенного музея собрано почти 1 млн единиц хранения. Это предметы археологии, книги, документы досоветского периода, фото-, кино- и фономатериалы, архивно-рукописный фонд, коллекция этнографических материалов, оружие и многое другое. Кроме того, в филиалах созданы разделы по Великой Отечественной войне.

По итогам 2019 года музей посетили более 354 тысяч человек, здесь проведено свыше 5300 экскурсий и 2400 интерактивных занятий, 650 массовых мероприятий и 600 лекций. Ежегодно эти показатели увеличиваются.

Пресс-служба Правительства Тверской области