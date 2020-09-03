Инициатива Игоря Рудени о моратории на повышение арендной платы за госимущество отмечена в рейтинге «Губернаторская повестка»

Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели с инициативой введения моратория на повышение арендной платы за пользование государственным имуществом Тверской области. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, это предложение глава региона озвучил 3 марта на заседании регионального правительства во время рассмотрения вопроса об утверждении коэффициента ежегодного индексирования размера арендной платы за пользование госимуществом Верхневолжья.

«Мы считаем, что в 2020 году, сделав мораторий на повышение арендной платы, мы дадим возможность бизнесу более уверенно развиваться и стоять на ногах. Это деньги для бюджета значительные, но не критичные. Нам гораздо важнее занятость наших граждан и сохранение рабочих мест», - прокомментировал свое решение губернатор Игорь Руденя.

Мораторий коснётся более 400 арендаторов, большую часть из которых составляют малые и средние предприятия, занимающиеся различными видами деятельности, в том числе сельскохозяйственным производством на земельных участках, находящихся в государственной собственности.

Рейтинг «Губернаторская повестка» выпускается еженедельно фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В основе исследования - ключевые решения, инициативы и заявления глав субъектов РФ.