Школьников Тверской области приглашают принять участие в конкурсном отборе на смену «Лига добровольческих отрядов» в «Артеке»

Ассоциация волонтёрских центров проводит конкурсный отбор на смену «Лига добровольческих отрядов» в «Артеке». Приём заявок открыт до 26 марта. Принять участие в отборе приглашают жителей Тверской области.

Всего путёвки в один из известнейших международных детских центров получат 200 ребят в возрасте от 11 до 17 лет (с 5 по 11 классы средней общеобразовательной школы). При отборе будут учитываться успехи в добровольчестве, подтверждённые дипломами, сертификатами и рекомендательными письмами.

Победители отбора будут объявлены до 15 апреля. Смена пройдёт с 28 мая по 17 июня.

«По количеству добровольцев Тверская область является лидером в ЦФО и занимает второе место по России. У нас более 6500 волонтеров. Благодаря активистам в Тверской области реализованы сотни социально значимых патриотических, культурных и образовательных акций и проектов», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области, где добровольчество активно развивается, ожидается увеличение доли граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, с 14% в 2019 году до 20% в 2024 году. Большое внимание уделяется проведению обучающих мероприятий, стажировок волонтеров, консультационной поддержке.

Пресс-служба Правительства Тверской области