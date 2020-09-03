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9 марта Тверской императорский дворец приглашает на музейно-театральный вечер в честь Международного женского дня. Начало – в 16:00.
Для зрителей подготовлен спектакль «Чистая радость» по мотивам рассказов Ольги Гренец. В сюжете произведения соединяются послевоенный Ленинград и современный Петербург. Это спектакль о связи поколений, о неожиданных проявлениях времени.
Художественной рифмой постановки станут две работы известного тверского живописца Евгения Царева.
Музыкальные иллюстрации к программе исполнит на цифровом аккордеоне лауреат международных конкурсов Наталья Петрова.
Справки о музейно-театральной программе по телефонам: (4822) 34-31-56, 34-62-43.
Пресс-служба Правительства Тверской области