9 марта Тверской императорский дворец приглашает на музейно-театральный вечер в честь Международного женского дня. Начало – в 16:00.

Для зрителей подготовлен спектакль «Чистая радость» по мотивам рассказов Ольги Гренец. В сюжете произведения соединяются послевоенный Ленинград и современный Петербург. Это спектакль о связи поколений, о неожиданных проявлениях времени.

Художественной рифмой постановки станут две работы известного тверского живописца Евгения Царева.

Музыкальные иллюстрации к программе исполнит на цифровом аккордеоне лауреат международных конкурсов Наталья Петрова.

Справки о музейно-театральной программе по телефонам: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

Пресс-служба Правительства Тверской области